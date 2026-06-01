برلماني: تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 34.9 مليار دولار خلال 9 أشهر.. ودعمهم أولوية قصوى

ثمّن النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، النتائج الإيجابية التي كشف عنها البنك المركزي المصري بشأن نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي ارتفعت بنسبة 32% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، لتصل إلى 34.9 مليار دولار، مقارنة بـ26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

تحويلات المصريين بالخارج

وأكد البرى، في تصريحات صحفية، أن هذه القفزة الكبيرة تعكس مدى ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم وحرصهم على دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الأرقام المسجلة تمثل إنجازًا مهمًا يعكس الثقة المتزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تنفذها الدولة.

وأوضح أن الجاليات المصرية المنتشرة حول العالم، والتي يقدر عددها بنحو 14 مليون مواطن، تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المصري، فضلًا عن دورها الوطني في تعزيز صورة مصر بالخارج ودعم مسيرة التنمية من خلال تحويلاتهم واستثماراتهم المختلفة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا الأداء المتميز يستدعي مزيدًا من الاهتمام بأبناء مصر في الخارج، عبر تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل حصولهم على المزايا والحوافز المختلفة، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل المباشر والاستفادة من التحول الرقمي في تلبية احتياجاتهم.

جذب استثمارات المصريين بالخارج

ودعا البرى إلى تبني مبادرات جديدة تستهدف جذب المزيد من استثمارات المصريين بالخارج، والاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة وتنمية موارد الجاليات، مقترحًا إنشاء منصة رقمية شاملة توفر خدمات موحدة وتيسر الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والخدمات الحكومية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المصريين بالخارج يواصلون تقديم نموذج مشرف في الانتماء والعطاء، قائلًا إن مساهماتهم تمثل دعمًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني، وتجسد شراكة وطنية مهمة في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لمصر