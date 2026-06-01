ترامب يعلن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بعد اتصالات مكثفة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تفاهم لخفض التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، مؤكداً أن الجانبين وافقا على وقف الهجمات المتبادلة عقب اتصالات أجراها مع مسؤولين من الطرفين.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، إنه أجرى مكالمة وصفها بـ"المثمرة للغاية" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وافق على عدم إرسال قوات إلى بيروت، مشيراً إلى أن القوات التي كانت في طريقها إلى هناك عادت بالفعل.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه أجرى أيضاً اتصالاً عبر ممثلين رفيعي المستوى مع حزب الله، أسفر عن موافقة الحزب على وقف جميع عمليات إطلاق النار، مقابل امتناع إسرائيل عن تنفيذ هجمات ضد لبنان.

ورغم هذه التصريحات، استمرت التطورات الميدانية في لبنان خلال الأيام الماضية، وسط مساعٍ دبلوماسية لتثبيت التهدئة ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.

وفي السياق ذاته، أكدت السفارة اللبنانية في واشنطن أن اجتماعات التفاوض المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء ستتواصل، بهدف مناقشة التقدم المحرز والبناء عليه لدعم جهود التهدئة.