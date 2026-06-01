ترامب: إيران لم تبلغنا بوقف المفاوضات.. والصمت أفضل

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التقارير التي تفيد بأن إيران أوقفت المفاوضات عقب الهجمات الإسرائيلية على لبنان، مصرحاً لشبكة NBC بأنه لم يتلق أي اتصال من طهران يفيد بوقف المحادثات.

وأضاف: "أعتقد أننا تحدثنا كثيراً إن أردتم معرفة الحقيقة. أعتقد أن الصمت سيكون أفضل".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يبدي قلقاً إزاء احتمال تعثر أو انهيار المفاوضات مع إيران، مؤكداً في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" أن الأمر "لا يهمه" إذا توقفت المحادثات.

وأضاف ترامب أنه يعتزم التحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاستفسار عن التطورات الجارية في لبنان، قائلاً إنه سيسأله: "ما الذي يحدث هناك؟".

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالملف الإيراني.