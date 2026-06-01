استجابة لصدى البلد من وزارة التنمية المحلية لدعم عم شعبان بعد واقعة السرقة في حلوان

في استجابة سريعة لما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن بائع الجرائد المسن “عم شعبان” بمنطقة حلوان، أعلن الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد، عن تحرك رسمي من وزارة التنمية المحلية لدعم الحالة الإنسانية الخاصة به.

وخلال البرنامج، تم عرض رسالة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أكدت فيها استجابة الوزارة للواقعة، وحرصها على متابعة حالة بائع الجرائد ودراسة وضعه بشكل شامل، في إطار الاهتمام بالحالات الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم توفير “باكية” داخل أحد الأسواق الحضارية في منطقة حلوان لبائع الجرائد، بما يتيح له ممارسة عمله في بيئة منظمة وأكثر أمانًا، مع ضمان مصدر دخل مناسب يساعده على تحسين ظروفه المعيشية.

كما شددت على أنه سيتم إجراء دراسة متكاملة لحالة “عم شعبان”، بهدف تحديد جميع احتياجاته وتقديم الدعم اللازم له، خاصة بعد تعرضه لواقعة سرقة أثرت عليه بشكل كبير وأثارت تعاطفًا واسعًا بين المواطنين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية في رسالتها أهمية التدخل السريع في مثل هذه الحالات الإنسانية، وضرورة الوقوف إلى جانب المواطنين البسطاء الذين يواجهون ظروفًا صعبة، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بمثل هذه النماذج من الحالات التي تحتاج إلى رعاية ودعم مباشر.

وتأتي هذه الاستجابة بعد حالة من التفاعل الكبير مع قصة بائع الجرائد “عم شعبان”، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، عقب تداول مقطع فيديو يوثق تعرضه للسرقة أثناء عمله اليومي، ما دفع العديد من الجهات إلى التحرك لدعمه وتحسين ظروفه المعيشية.