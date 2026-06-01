أسعار ميتسوبيشي أتراج موديل 2014 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2014.

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2014، على محرك اقتصادي بسعة 1200 سي سي (1.2 لتر) يتكون من 3 أسطوانات ، وينتج قوة حصانية تصل إلى 78 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 100 نيوتن/متر عند 4000 دورة في الدقيقة، يتصل إما بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيكي من نوع CVT، وتتسارع السيارة من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 14 ثانية تقريبا، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 170 كم/ساعة.

تأتي اتراج 2014 بهيكل سيدان مدمج يبلغ طوله الإجمالي 4245 مم، وعرضه 1670 مم، وارتفاعه الكلي 1515 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2550 مم، يبلغ وزن السيارة وهي فارغة حوالي 870 كجم إلى 930 كجم (حسب الفئة وناقل الحركة)، وتأتي بارتفاع عن الأرض (خلوص أرضي) يصل إلى 170 مم، كما تبلغ سعة حقيبة الأمتعة الخلفية (الشنطة) 450 لتر.

تتميز السيارة بكفاءة عالية في استهلاك الوقود بمعدل تقريبي يبلغ 4.8 لتر لكل 100 كم في ظروف القيادة السريعة والمستقرة، ويرتفع قليلا ليصل إلى حوالي 5.3 لتر لكل 100 كم داخل المدينة، وتضم خزان وقود بسعة 42 لتر، كما تأتي السيارة بنصف قطر دوران مميز يبلغ 4.8 متر فقط لتسهيل المناورة، وتعتمد على إطارات قياسية بقياس 14 بوصة (175/65 R14) أو 15 بوصة للفئات الأعلى.

وعن سعر السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2014‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 300 ألف جنيه، ‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء حسب الحالة الفنية للسيارة.