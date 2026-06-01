قبل رجوعهم | شقيق سارة ربيع يحسم جدل أنباء طلاقها من مصطفى أبو سريع

مصطفي ابو سريع و زوجته
مصطفي ابو سريع و زوجته
ميرنا محمود

حسم شقيق سارة ربيع  حالة الجدل التي أثيرت خلال الساعات الماضية بشأن ما تردد عن وقوع طلاق بينها وبين الفنان مصطفى أبوسريع، وذلك بعد تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثار العديد من التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الطرفين.

وأوضح شقيق سارة ربيع، في منشور  عبر حسابه بموقع فيسبوك، أن المنشور المتداول عبر الحسابات الرسمية للفنان مصطفى أبوسريع لم يكن المقصود منه إعلان الانفصال أو التفريق بين الزوجين، مؤكدا أنه كتب في لحظة غضب بين الطرفين.

وأشار إلى أنه تم الرجوع إلى دار الإفتاء المصرية للاستفسار عن الموقف الشرعي لما تم نشره، حيث أفادت بأن ما كتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تلك الظروف لا يعد واقعة طلاق شرعية، ولا تترتب عليه الاثار التي تداولها البعض خلال الأيام الماضية.

وأكد شقيق سارة ربيع أن الانفصال لم يتم بشكل رسمي، كما لم يصدر أي إقرار لفظي بالطلاق بين الطرفين، لافتا إلى أن الفنان مصطفى أبوسريع تواصل مع زوجته بعد أيام قليلة من المنشور الذي أثار الجدل، وشهدت الفترة مواقف إيجابية بينهما.

ودعا إلى احترام خصوصية الأسرة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التفسيرات غير الدقيقة، مؤكدا أن الحياة الشخصية تظل شأنا خاصا بأصحابها.

واختتم بيانه بتوجيه التهنئة للطرفين، متمنيا لهما دوام المودة و الحب.

وأعلن الفنان مصطفى أبو سريع، عن عودته لزوجته، وذلك عبر منشور على موقع فيسبوك.

وقال أبو سريع: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات كانت فتره صعبه وكان اختبار شديد . ربنا يبعد عننا العين والحسد ويارب يخليكي ليا ويبارك لينا في آدم ونوح وسامحيني بحبك وماليش غيرك.

وكان أحدث أعمال مصطفى أبو سريع مسلسل اللعبة 5.

