السلام الوطني يتصدر افتتاح العرض الخاص لفيلم القدس الثانية بحضور البابا تواضروس وكبار المسؤولين | شاهد

شهد، اليوم، العرض الخاص لفيلم «القدس الثانية»، الذي يوثق تاريخ دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المُحرق)، أجواءً وطنية مميزة في مستهل فعالياته، حيث أدى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والآباء المطارنة والأساقفة، إلى جانب عدد من السادة الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة، السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وجاء ذلك خلال فعاليات العرض الخاص للفيلم، الذي يسلط الضوء على التاريخ الروحي والأثري لدير السيدة العذراء المُحرق، ومكانته الفريدة ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، في إطار الاحتفال بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر، وإبراز القيمة التاريخية والدينية لأحد أهم المزارات القبطية في البلاد.