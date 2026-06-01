أحمد موسى: بيان الحركة المدنية هزيل وكلام فارغ يهدف لمجاملة أكرم قرطام

انتقد الإعلامي أحمد موسى البيان الذي صدر عن الحركة المدنية الديمقراطية، والذي جاء للدفاع عن المهندس أكرم قرطام، رئيس حزب المحافظين، بعد هدم قصره المبنى على أراضٍ تابعة للدولة، معتبرًا أن هذا البيان جاء لخدمة أغراض خاصة وليست عامة.

وقال موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «الحركة المدنية عبارة عن مجموعات وبعض الأشخاص وبعض الأحزاب الصغيرة.. هناك 9 أشخاص يمثلون الحركة المدنية، وهي تضم أحزاب الكرامة والدستور والعيش والحرية والمحافظين والحزب العربي الديمقراطي الناصري الحزب الاشتراكي المصري».

واستهجن موسى بيان الحركة قائلًا: «العجيب أن نجد بيان من الحركة المدنية تدافع من خلاله عن قضايا خاصة»، معلقًا: «وقت الحقيقة تظهر حقيقة الحركة المدنية»، ومضيفًا: «الحركة المدنية الديمقراطية ليس لها علاقة بالديمقراطية أو المدنية».

واعتبر موسى أن البيان الصادر عن الحركة المدنية بيان فارغ ولا ينم عن واقع وينم عن جهل وهو بيان هزيل بهدف مجاملة أكمل قرطام، مضيفًا أن كل ما جاء في البيان مجرد كلام ليس له أساس من الحقيقة.

وتابع قائلًا: «أصدروا بيانًا بهدف الدفاع عن المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بعد أن قام بوضع يد على أراضي لأملاك الدولة تابعة لوزارة الري والموارد المائية، وبنى قصرًا على أرض طرح النهر بالمخالفة للقانون».

وواصل حديثه قائلًأ: «الناس تتعامل على أوضاع قديمة ولكن الوضع الحالي يختلف تمامًا عن السابق.. ومحدش على راسه ريشة ولا أحد فوق القانون في مصر»

وختم قائلًا: «أحيي خالد البلشي نقيب الصحفيين على موقفه وهو شخص معارض وهو ضمن الحركة المدنية بعدما أصدر بيانًا انتقد فيه تصرف الحركة والبيان الصادر عنها».