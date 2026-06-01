أشرف زكي يتدخل لحل أزمة جامعة العاصمة: الطلاب بيعتذروا لرئيس الجامعة والعميدة

علق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على واقعة كلية حقوق بجامعة العاصمة بسبب إلغاء أحد العروض المسرحية.

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على قناة صدى البلد، أنه جلس مع الطلاب من أجل حل أزمة المسرحية، كما أنهم قدموا الاعتذار كاملا لرئيس الجامعة وعميدة الكلية والولاد بيحترموا العميدة ولولا دعمها ما كان هناك عروض مسرحية.

وتابع: "انا بلتمس من رئيس الجامعة ونعيد العرض مرة تانية، والمسرح الجامعي وهو الأساس، المسرح الغنائي هو الأساس وجميعنا أبنائه، فالولاد دول ولادنا وهما دلوقتي سمعيني للمرة التانية بتقدم الاعتذار مرة تانية للرئيس الجامعة والعميدة".

وأكمل: “المسرح الجامعي هو النقطة المضيئة، وسيادة العميدة أنا أناشدها برجاء مسامحة الطلاب لأنهم بيحبوها وبيقدروها، ورئيس الجامعة داعم للمسرح والفن، كما أنه طالب من اللجنة المشكلة بتشكيل منتخب من كل كليات الجامعة.”