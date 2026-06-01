حسام حسن حسم الأمر .. ما ترتيب شارة قيادة منتخب مصر في كأس العالم؟

حسم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن ملف شارة القيادة داخل صفوف الفراعنة، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الشهر الجاري.

وجاء القرار في إطار الاستعدادات النهائية للبطولة، بهدف توفير أكبر قدر من الاستقرار والانضباط داخل معسكر المنتخب قبل انطلاق المنافسات.

ويستعد المنتخب لخوض منافسات المجموعة السابعة التي تضم منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، وسط آمال جماهيرية بتحقيق مشاركة قوية والعبور إلى الأدوار الإقصائية.

قائمة منتخب مصر لكأس العالم

وكان حسام حسن قد أعلن قائمة تضم 26 لاعبًا، لتمثيل منتخب مصر في كأس العالم 2026، وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - المهدي سليمان - محمد علاء.

الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - حمدي فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - كريم حافظ.

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - مصطفى عبد الرؤوف زيكو - محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل - هيثم حسن - محمد صلاح.

الهجوم: عمر مرموش - حمزة عبد الكريم.

ما ترتيب كباتن مصر في كأس العالم؟

تصدر النجم المصري محمد صلاح، ترتيب قادة المنتخب، باعتباره صاحب الخبرة الأكبر والأكثر مشاركة دولية بين عناصر الفريق الحالية، إلى جانب مكانته الفنية الكبيرة داخل المنتخب وعلى المستوى العالمي.

ويُنظر إلى وجود صلاح على رأس قائمة الكباتن باعتباره عاملا مهما في قيادة اللاعبين خلال البطولة، خاصة في ظل خبراته الطويلة مع الأندية الأوروبية والمنتخب الوطني.

وجاء المدافع رامي ربيعة في المرتبة الثانية ضمن ترتيب شارة القيادة، مستفيدا من سنواته الطويلة داخل المنتخب وخبراته الكبيرة في البطولات القارية والدولية.

بينما حل محمود حسن تريزيجيه ثالثا في القائمة، بعدما أصبح أحد العناصر الأساسية والمؤثرة في تشكيلة الفراعنة خلال السنوات الأخيرة.

وضمت قائمة الكباتن أيضا كريم حافظ في المركز الرابع، يليه محمد هاني في المركز الخامس، ثم حارس المرمى محمد الشناوي في المرتبة السادسة، ليكتمل بذلك التسلسل القيادي داخل صفوف المنتخب قبل خوض مباريات المونديال.

ويأتي إعلان ترتيب القادة بالتزامن مع الاستعدادات الأخيرة للمنتخب قبل السفر إلى الولايات المتحدة، حيث يسعى الجهاز الفني إلى إنهاء جميع الملفات التنظيمية والفنية مبكرا، من أجل التركيز بشكل كامل على المباريات المقبلة. ويرى مسؤولو المنتخب أن تحديد التسلسل القيادي بوضوح يسهم في تجنب أي خلافات أو جدل داخل المعسكر، كما يمنح اللاعبين أصحاب الخبرة دورا أكبر في دعم العناصر الشابة خلال البطولة.