تامر أمين : يجب توحيد الصف خلف منتخب مصر في كأس العالم

أكد الإعلامي تامر أمين أن منتخب مصر لكرة القدم بدأ استعداداته اليومية من خلال التدريبات، وذلك تحضيرًا للمباراة الودية المرتقبة أمام منتخب البرازيل، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات كأس العالم.

وقال أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنه لا بد من الوقوف خلف المنتخب الوطني ودعمه بشكل كامل، مؤكدًا أن بعض المحتويات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض البرامج الرياضية تسهم في إثارة الانقسام والتعصب بين جماهير الأندية، خاصة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

دعم المنتخب باعتباره الممثل الرسمي للكرة المصرية

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب الابتعاد عن التعصب الكروي، والعمل على دعم المنتخب باعتباره الممثل الرسمي للكرة المصرية، داعيًا إلى وحدة الصف الجماهيري والإعلامي خلفه.