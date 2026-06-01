الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الفراعنة في المونديال .. جولة سير 10 دقائق لمنتخب مصر بكليفلاند

منتخب مصر
منتخب مصر
حسام الحارتي

أجرى منتخب مصر الأول لكرة القدم، جولة سير استشفائية لمدة 10 دقائق في مدينة كليفلاند، وذلك ضمن برنامجه الإعدادي استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وجاءت الجولة بهدف تفكيك العضلات واستعادة النشاط البدني للاعبين بعد التدريبات المكثفة.

اتحاد الكرة يُثمن بيان الأعلى للإعلام: دعم المنتخب الوطني في كأس العالم واجب وطني
 

ثمن الاتحاد المصرى لكرة القدم، بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لدعم منتخب مصر الأول، إعلاميًا، خلال بطولة كأس العالم 2026؛ باعتباره واجبًا وطنيًا، مشيدًا بالدور الكبير، الذى يقدمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من دعم متواصل للرياضة المصرية وعلى رأسها كرة القدم، وحرص دائم على توفير بيئة محفزة لتحقيق النجاحات في المحافل الدولية، ورفع اسم مصر خفاقًا بين دول العالم.


وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أهمية الالتفاف الكامل حول المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم 2026؛ دعمًا للفريق في مهمته العالمية، وتمثيله لمصر بالشكل الذي يليق بتاريخ الكرة المصرية ومكانتها، كما يتقدم الاتحاد بخالص الشكر والتقدير للجماهير المصرية، على دعمها ومساندتها المستمرة للمنتخب الوطني.

وجاء بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لدعم منتخب مصر الأول، قبل بطولة كأس العالم 2026، كالتالي:

ضبط أداء الإعلام الرياضي" بالأعلى للإعلام: دعم المنتخب إعلاميًا خلال كأس العالم واجب وطني يسهم في رفع الروح المعنوية وتحقيق نتائج إيجابية.

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم ومشاركة المنتخب الوطني فيها، تدعو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، جميع رجال الصحافة والإعلام وصناع المحتوى إلى دعم المنتخب الوطني في مهمته القومية المقبلة في بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وتناول أخبار ومجريات المشاركة بما يتوافق مع الأكواد والمعايير الإعلامية المعتمدة من المجلس وفقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018، وبما يعكس روح المسئولية الوطنية.

وأكدت اللجنة أن المنتخب الوطني يخوض مهمة تمثل الوطن بأكمله، الأمر الذي يتطلب من الجميع الالتفاف حوله وتقديم الدعم والمساندة اللازمة خلال فترة البطولة، بما يسهم في رفع الروح المعنوية للاعبين والجهاز الفني وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق أفضل النتائج.

كما أعربت اللجنة عن ثقتها في وعي جميع رجال الصحافة والإعلام وصناع المحتوى وحرصهم على توفير مناخ إعلامي إيجابي يدعم المنتخب ويسهم في تهيئة الأجواء المناسبة لأدائه، بعيدًا عن الانحياز للأندية أو اللاعبين، أو محاولة توجيه الرأي العام بما يخدم مصالح أو توجهات فردية على حساب المصلحة الوطنية.

