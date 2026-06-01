خبير قانوني: الزمالك مطالب بتسوية قضاياه للحصول على الرخصة القارية

أكد محمد رشوان، المستشار القانوني، أن الاتحاد المصري لكرة القدم حدد يوم 31 مايو موعدًا نهائيًا للتقدم للحصول على الرخصة المحلية للأندية، مشيرًا إلى أن الحصول على الرخصة يتطلب استيفاء جميع الشروط والمعايير المعتمدة، وفي مقدمتها تسوية القضايا والأحكام المالية والقانونية القائمة على الأندية.

وقال محمد رشوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن أي نادٍ يسعى للحصول على الرخصة يجب أن ينهي جميع النزاعات والأحكام الصادرة ضده، لافتًا إلى أن نادي الزمالك نجح في تسوية قضية واحدة فقط من أصل 18 قضية مطروحة عليه حتى الآن.

وتابع أن مشاركة نادي الزمالك في البطولات الأفريقية قد تتطلب الحصول على استثناء يُرفع إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مؤكدًا أن الموافقة على مثل هذا الاستثناء تبقى مرهونة بقرار الجهات المختصة.

إصدار القرار النهائي

وأشار إلى أن لجنة التراخيص ستواصل أعمالها حتى نهاية شهر يونيو المقبل، حيث سيتم إصدار القرار النهائي بشأن الأندية المستوفية للشروط والمؤهلة للمشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل.