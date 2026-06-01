إنبي إلى نهائى كأس عاصمة مصر لأول مرة ويضرب موعدا مع المصري

حجز فريق إنبي مقعده في نهائي كأس عاصمة مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على وادي دجلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن إياب الدور نصف النهائي من البطولة.

وسجل علي محمود هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة، بعدما قدم مجهودًا فرديًا مميزًا داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد الكرة بنجاح في الشباك مانحًا فريقه الأفضلية مبكرًا.

وكاد إنبي أن يعزز تقدمه بعد ثلاث دقائق فقط، إلا أن عمرو حسام، حارس مرمى وادي دجلة، تألق وتصدى لانفراد خطير من أحمد إسماعيل، ليحافظ على آمال فريقه في العودة بالمباراة.

وبهذا الانتصار، يواصل إنبي مشواره التاريخي في البطولة، ليبلغ المباراة النهائية للمرة الأولى، حيث يواجه المصري في صراع التتويج باللقب.

إنبي والمصري فى النهائى

وكان المصري قد تأهل إلى النهائي على حساب زد، بعدما حسم مواجهة الإياب بهدف دون مقابل، قبل أن يبتسم له الحظ في ركلات الترجيح بنتيجة 6-5، عقب تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ولم تعلن اللجنة المنظمة حتى الآن عن الموعد الرسمي للمباراة النهائية.