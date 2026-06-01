لبنان: إسرائيل لن تهاجم الضاحية وحزب الله سيوقف هجماته

أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن، أنه "عقب محادثة بين الرئيس جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو؛ تلقت السلطات اللبنانية تأكيدًا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي بشأن وقف الهجمات المتبادلة".

كما أفادت التقارير حول هذا الشأن، بأنه “وفقًا للاتفاق المقترح؛ ستتوقف الهجمات الإسرائيلية على مقابل امتناع حزب الله عن شن هجمات ضد إسرائيل، وسيتم توسيع نطاق وقف إطلاق النار ليشمل كامل لبنان".

ومن جهته، تواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع السفيرة اللبنانية لدى بلاده “ندى معوض”، وأبلغها بحصوله على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على الاتفاق المقترح.

ومن المقرر استئناف المفاوضات يومي الثلاثاء والأربعاء؛ لمناقشة التقدم المحرز.