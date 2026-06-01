رقم جلوس الصف الثالث الثانوي| التعليم تعلن تطورا عاجلا.. تفاصيل

حالة من الاهتمام الكبير بدأت الظهور عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى 2026 بالثانوية العامة و رقم جلوس الصف الثالث الثانوي، وخاصة مع اقتراب الامتحانات مع نهاية الشهر الجاري.



امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي

وفيما يخص رقم جلوس الصف الثالث الثانوي، ذهب شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مداخلة هاتفية ببرنامج «من ماسبيرو»، ومذاع على «القناة الأولى المصرية»، إلى أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ستُعقد بنفس مواصفات العام الماضي، مضيفاً أن الأسئلة ستتضمن 85% اختيارًا من متعدد بنظام «البابل شيت»، و15% أسئلة مقالية.

طلاب الثانوية العامة

شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أضاف خلال المداخلة، أن الوزارة استعدت لموسم الامتحانات بمجموعة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف إحكام السيطرة على اللجان وضمان سير الامتحانات بشكل منضبط، أن اللجان ستُعقد هذا العام داخل مجمعات امتحانية، بحيث يضم كل مجمع مدارس جميع اللجان التابعة للإدارة التعليمية الواحدة، وخاصة فيما يخص رقم جلوس الصف الثالث الثانوي.

تعزيز إجراءات التأمين وتسهيل أعمال المتابعة والرقابة

وأشار إلي أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز إجراءات التأمين وتسهيل أعمال المتابعة والرقابة، إلى جانب تحديث منظومة الكاميرات داخل اللجان وتشديد إجراءات التفتيش للكشف عن أي أدوات أو وسائل قد تُستخدم في التحايل أو الغش.

وأكد أن هناك إجراءات أكثر حزمًا هذا العام، فضلًا عن تدابير غير معلنة لرصد وكشف محاولات الغش الإلكتروني داخل اللجان، مناشدًا الطلاب الابتعاد عن أي محاولات للتحايل، مؤكدًا أن تلك المحاولات سيتم اكتشافها خلال ثوانٍ.

وأوضح أن عدد المجمعات الامتحانية على مستوى الجمهورية يبلغ 613 مجمعًا امتحانيًا، فيما يتجاوز عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 921 ألف طالب وطالبة.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية حيال أي طالب يثبت تورطه في أعمال الغش أو الشروع فيه، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحرمان من أداء الامتحانات لمدة عامين متتاليين.

وعن ما يُثار بشأن ما يُعرف بـ”لجان أولاد الأكابر”، خاصة في بعض محافظات الصعيد، أكد أن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم يتابع بشكل مباشر جميع الإجراءات الخاصة باللجان الامتحانية في مختلف المحافظات، لضمان تطبيق قواعد الانضباط والرقابة على الجميع دون استثناء، مشددًا على أن الوزارة تتخذ التدابير اللازمة لضمان نزاهة الامتحانات.

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

فيما أتاحت وزارة التربية والتعليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة عبر موقعها الرسمي، ويحصل الطالب على رقم جلوس الثانوية العامة من خلال البريد المدرسى الموحد والذى سبق وأن استخدمه الطالب فى تسجيل استمارة التقدم للامتحانات، ويظهر علي رقم الجلوس مقر لجنة الامتحانات للعام الدراسي الجارى وتعليمات عقد الامتحانات.

ويستطيع الطالب الحصول على بطاقة رقم الجلوس من المدرسة المقيد فيها بداية من غدا الثلاثاء، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 21 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع الكلي للطالب.