باحث: اتهامات الفساد المالي صاحبت جماعة الإخوان عبر مراحل مختلفة

أكد إبراهيم ربيع، الباحث بشئون الجماعات الإرهابية، إن الاتهامات المتعلقة بالتجاوزات المالية داخل جماعة الإخوان تعود إلى فترات مبكرة من تاريخها، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات، بحسب روايته، ظهرت منذ عقود واستمرت بأشكال مختلفة مع مرور الوقت.

وقال إبراهيم ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن هناك وقائع تاريخية يُثار حولها الجدل تتعلق بإدارة أموال ومشروعات تابعة للجماعة، مؤكدا أن مثل هذه الاتهامات تكررت في محطات مختلفة من تاريخ التنظيم.

قضايا أثيرت في مناطق ودول متعددة

وتابع أن الجدل حول الملفات المالية لم يقتصر على فترة بعينها، بل امتد إلى أحداث وقضايا أثيرت في مناطق ودول متعددة، وتضمنت أسماء لقيادات بارزة داخل الجماعة.