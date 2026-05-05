باحث بشئون الجماعات الإرهابية يحذر من تمدد الإخوان داخل المجتمع الأردني

أكد الدكتور عمرو عبدالمنعم، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان المسلمين تعتمد على الأردن كنقطة انطلاق لنشاطها في المنطقة، مشيرًا إلى أن سياسة الاحتواء السابقة تحولت إلى توتر ومواجهة.

وقال عمرو عبد المنعم، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن محاولات الدمج المدعومة من الولايات المتحدة لم تنجح، بل عززت نفوذ الجماعة، التي تواصل نشاطها وتأثيرها، ما يشكل تحديًا للاستقرار الإقليمي.

السلطات الأردنية اتبعت سابقًا سياسة الاحتواء

وتابع أن السلطات الأردنية اتبعت سابقًا سياسة الاحتواء، لكنها تحولت لاحقًا إلى مواجهة بعد تصاعد التوتر، وسط اتهامات بوجود ارتباطات وأنشطة غير مشروعة، وهو ما تنفيه الجماعة.