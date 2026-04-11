ماهر فرغلي يكشف المستور : كيف توظف الجماعات الإرهابية الواجهات المدنية لتمرير مخططاتها؟

سلّط الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، ماهر فرغلي، الضوء على آليات عمل التنظيمات الإرهابية في استخدام واجهات مدنية وإعلامية كغطاء لأنشطتها، مؤكدًا أن هذه الكيانات تعتمد على استراتيجيات معقدة لإعادة تقديم نفسها بصورة مختلفة بعيدًا عن ارتباطها المباشر بالعنف.

أجندات مرتبطة بحركة “حسم”

وأوضح فرغلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن ما يُعرف بـ"منصة ميدان" يتم الترويج لها باعتبارها منصة للعمل المدني، لكنها تُستخدم كواجهة لتمرير أجندات مرتبطة بحركة "حسم"، مع التركيز على استقطاب الشباب عبر خطاب سياسي وإعلامي منظم.

وأشار إلى أن المنصة تمثل واجهة سياسية لكيان ميداني، لافتًا إلى أن إدارتها تضم شخصيات مرتبطة بجماعة الإخوان، إلى جانب عناصر تحمل توجهات سلفية جهادية، في حين تتولى قيادات أخرى إدارة الجوانب المرتبطة بالنشاط المسلح.

وأضاف أن هذه الكيانات، رغم إظهارها كجهات منفصلة، تعمل ضمن منظومة واحدة، حيث تلجأ التنظيمات إلى تعدد الواجهات لتفادي الظهور المباشر تحت مسمى واحد، وإعادة إنتاج نفسها بأشكال مختلفة تخدم أهدافها.

الأنشطة تتزايد في أوقات الأزمات

وأكد فرغلي أن هذه الأنشطة تتزايد في أوقات الأزمات الإقليمية، مستغلة التوترات السياسية والاقتصادية لإعادة نشر خطاب تحريضي يسعى إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الانقسام بين الدول العربية.

تنسيق إعلامي وإلكتروني 

كما لفت إلى وجود تنسيق إعلامي وإلكتروني متزامن عبر منصات رقمية ولجان إلكترونية، تستهدف التأثير على الرأي العام وتشويه المواقف السياسية من خلال حملات منظمة.

وأشار إلى أن الخلافات الداخلية بين بعض عناصر هذه الكيانات كشفت جانبًا من آليات التمويل والتحركات المشبوهة، ما يعكس وجود صراعات على النفوذ والموارد داخل تلك التنظيمات.

خطط مدروسة لإعادة تشكيل الوعي

واختتم بالتأكيد على أن هذه المنصات تعمل وفق خطط مدروسة لإعادة تشكيل الوعي العام عبر محتوى موجه، داعيًا إلى ضرورة توخي الحذر والتدقيق في مصادر المعلومات، وعدم الانسياق وراء الخطابات التي تستغل الأزمات لتحقيق أهدافها.

