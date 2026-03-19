مصدر أمنى: جماعة الإخوان تروج مكالمة إباحية وتدعى إنها لضابط شرطة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي التى تديرها جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج واعتادت من خلالها بث مقاطع فيديو مفبركة وأخبار مغلوطة والمتضمن الزعم بقيام شخص بإجراء مكالمة هاتفية إباحية والادعاء بكونه أحد ضباط وزارة الداخلية.

أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو المشار إليه مفبرك وغير صحيح وأن الضابط الذى ذكر إسمه بالمعاش حالياً، ويأتى ذلك فى إطار المحاولات اليائسة والمتكررة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال إختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات بعد أن تم فضح أساليبها وكشف مخططاتها للرأى العام وهو ما تناولته أحد الأعمال الفنية التى تم بثها خلال شهر رمضان، وستواصل أجهزة وزارة الداخلية التصدى لمخططات الجماعة الإرهابية وحماية أمن الوطن والمواطنين.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.