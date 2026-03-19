خلاف على الأجرة .. القبض على سائق ميكروباص ضرب راكبا القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد الشاكى (حداد – مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة) وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين سائق سيارة "ميكروباص" بسبب خلاف حول الأجرة قام على أثرها السائق بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.





