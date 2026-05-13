خبير اقتصادي: أدعم فكرة الدعم المادي وليس الدعم العيني لأنه أقل هدرا

أكد محمد فؤاد عضو مجلس النواب الخبير الاقتصادي، أنه داعم لفكرة الدعم المادي وليس الدعم العيني لأنه أقل هدرا .

وقال محمد فؤاد في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" هناك مشكلات ومنها من المستحق للدعم المادي وكيف يتطور الدعم النقدي مع تطور التضخم خاصة تضخم السلع الغذائية ".

وتابع محمد فؤاد :" حتى الآن آلية تنفيذ الدعم المادي وإيصال هذا الدعم على مستحقيه في كافة محافظات الجمهورية ليست واضحة ".

وأكمل محمد فؤاد :" نحن في حاجة للتعرف على مفهوم الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة والأولى بالرعاية ".

ولفت محمد فؤاد: "من وجهة نظر المشرع والرقيب لو معرفناش المستحقين وكيفية ربط الدعم بالمعدلات التضخم منقدرش نطبق الدعم النقدي".

