الغرفة التجارية: الطب الشعبي لا يمكن أن يُترك دون تخصص أكاديمي

تحدث محمد الشيخ سكرتير شعبة العطارة بالغرفة التجارية، عن تركيبات الأعشاب وطرق تداولها، وكيف يتم إعدادها وتحت أي بند تُصنّف، وهل يتم اتباع كتب طبية أو استشارات صحية أو إشراف من وزارة الصحة.

وأضاف "الشيخ"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أي وصفات علاجية لا يجوز أن تُترك بلا تخصص علمي حقيقي أو إشراف طبي.

وتابع الشيخ أن المريض لا ينبغي أن يترك نفسه لأي شخص يدّعي العلم، قائلاً بوضوح: «لازم يكون تحت تخصص حقيقي مدروس أكاديمي وتحت إشراف طبيب متخصص»، مشيراً إلى ما يُتداول حول إمكانية طرح جامعة الأزهر لمجال الطب النبوي بالأعشاب، لكنه أوضح أنه غير متأكد من التفاصيل.

وانتقد بشدة فكرة الذهاب إلى العطار لأخذ وصفات عشوائية مثل «صداع وخد من الملعقة أو من الدرج»، مؤكداً: «كل ده كلام أنا لا أؤمن به».

