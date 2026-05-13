الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ندوة تثقيفية حول بيئة العمل الصحية ودعم الصحة النفسية جامعة أسوان

شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان فاعليات الندوة التثقيفية التي نظّمتها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة بالتعاون مع وحدة أنشطة المرأة ،ومؤسسة جنوبية حرة للتنمية، وذلك بحضور الدكتور خيري أحمد حسين عميد كلية التربية، والدكتورة سعاد جابر،وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سحر عيسى، مدير الوحدة ،وسط مشاركة واسعة من الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، خلال الندوة، علي أهمية نشر الوعي بأساليب التعامل مع ضغوط العمل والحفاظ على الصحة النفسية، مشيراً إلى أن بناء بيئة عمل صحية ومستقرة يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النجاح المؤسسي والتنمية المستدامة داخل المجتمع الجامعي.

وأضاف "نصرت"أن الموظف الناجح ليس من يعمل أكثر، بل من يعمل بذكاء؛ فحين تدير وقتك بحكمة، وتطلب المساعدة دون تردد، وتحافظ على توازنك بين العمل والحياة، فإنك لا تحمي نفسك فحسب، بل تسهم في بناء مؤسسة أكثر صحة وإنتاجيةً. فالتوازن ليس رفاهية، بل هو أساس الاستدامة المهنية.

وفي ختام الندوة، أشاد الحضور بالدور الذي تقوم به جامعة أسوان في دعم الجوانب النفسية والتوعوية، وحرصها على تنظيم فعاليات تثقيفية تُسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتهيئة بيئة تعليمية وعملية أكثر استقراراً وإيجابية.

وتناولت الندوة عدداً من المحاور المهمة، أبرزها أهمية طلب المساعدة عند الحاجة، حيث أوضح أن إدراك الإنسان لحدود قدراته والتواصل مع الزملاء أو المسؤولين المختصين عند مواجهة المشكلات يُعد دليلاً على الوعي المهني وتحمل المسؤولية، وليس مؤشراً على الضعف.

كما شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، من خلال منح النفس فترات راحة منتظمة، وقضاء وقت كافٍ مع الأسرة والأصدقاء، وممارسة الهوايات المختلفة،لما لذلك من أثر إيجابي في تقليل الضغوط النفسية وتحسين الأداء والإنتاجية.

واضافت الدكتوره سحر عيسي مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ،انه تطرقت الندوة  إلى تعزيز مهارات إدارة الوقت باعتبارها من أهم أدوات النجاح المهني، حيث أشارت إلى أن تنظيم المهام وترتيب الأولويات يساعدان على إنجاز الأعمال بكفاءة أعلى ويحدان من الشعور بالإرهاق والتوتر.

وأشارت الدكتوره سعاد جابر الي أن الموظف الناجح ليس من يعمل أكثر، بل من يعمل بذكاء؛ فحين تُدير وقتك بحكمة، وتطلب المساعدة دون تردد، وتحافظ على توازنك بين العمل والحياة، فإنك لا تحمي نفسك فحسب، بل تُسهم في بناء مؤسسة أكثر صحةً وإنتاجيةً. فالتوازن ليس رفاهية، بل هو أساس الاستدامة المهنية.
