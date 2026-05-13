أسامة حسني يحسم الجدل: شائعة ابتعاد الخطيب عن الأهلي لا أساس لها

نفى أسامة حسني، نجم النادي الأهلي السابق، صحة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود نية لدى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للابتعاد عن منصبه أو عدم استكمال مهمته داخل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال أسامة حسني، خلال ظهوره في برنامج “اللعيب” عبر قناة MBC مصر، ردًا على ما طرحه الإعلامي مهيب عبدالهادي، إن هذه الأخبار لم يسمع بها من قبل، مؤكدًا أنها “غير صحيحة تمامًا ولا أساس لها من الصحة”.

وأوضح أن الكابتن محمود الخطيب كان قد أبدى في وقت سابق رغبته في الحصول على فترة راحة نظرًا لظروفه الصحية، إلا أن أعضاء الجمعية العمومية ولجنة الحكماء داخل النادي تمسكوا باستمراره، وهو ما دفعه لمواصلة مهامه خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الخطيب خلال فترات عمله السابقة داخل النادي كان يتواجد لساعات طويلة يوميًا لإدارة الملفات المختلفة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد توزيعًا للمهام بين أعضاء مجلس الإدارة، مع استمرار الرجوع إلى رئيس النادي في القرارات المهمة.

وأكد أسامة حسني أن ما يميز النادي الأهلي هو “العمل المؤسسي” واستمرارية المنظومة بغض النظر عن الأفراد، موضحًا أن وجود أسماء مثل ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ ضمن المشهد الإداري يعزز من قوة الإدارة وتكاملها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن كل ما يُثار بشأن ابتعاد الخطيب أو تغييرات جذرية في قيادة النادي مجرد شائعات لا صحة لها، داعيًا إلى تحري الدقة في تداول مثل هذه الأخبار.