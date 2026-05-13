المجلس القومي لذوي الإعاقة يفتح باب الحوار لتطوير الخدمات والتطبيقات التكنولوجية

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، محمد الجارحي، من ذوي الإعاقات المتعددة (الحركية والبصرية)، لمناقشة الأفكار والبرامج والمشروعات المستدامة المختلفة التي يمكن تنفيذها بالتعاون مع المجلس والجهات الداعمة لملف الإعاقة، وذلك في إطار فتح باب الحوار مع الأشخاص ذوي الإعاقة لطرح الرؤى والأفكار التي تخدم هذا الملف.

ويأتي ذلك في إطار دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الاطلاع على رؤى وأفكار الأشخاص ذوي الإعاقة والاستماع إلى مقترحاتهم.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز الإتاحة في المجال السياحي، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا، ودمجهم في سوق العمل، كما تناول الأدوات والآليات التي يمكن استخدامها في إعداد خريطة خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب التطبيقات التكنولوجية الداعمة لهم.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أهمية التواصل الدائم مع الأشخاص ذوي الإعاقة، للاطلاع على آرائهم وأطروحاتهم المتعلقة بتحسين جودة حياتهم، ودراسة إمكانية تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية.