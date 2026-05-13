2.3 طفل لكل سيدة.. الصحة تعلن انخفاض معدل الإنجاب في مصر

أكدت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة ، أن مصر بها 5000 وحدة صحية على مستوى الجمهورية وتعتبر خط الدفاع الأول لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وقالت رشا خضر في حوارها على قناة " إكسترا نيوز"، :" نعتمد في تقديم الخدمات الطبية على نموذج طب الأسرة وكل أسرة لها ملف عائلي يشمل التاريخ المرضي لكل أفراد الأسرة ".



وتابعت رشا خضر :" نقوم بتقديم خدمات رعاية المرأة قبل وأثناء الحمل ، ومتابعة الأطفال والتطعيمات، وتقديم الخدمات لكبار السن ".

واكملت رشا خضر :" نقدم كافة الخدمات الطبية للمراة أثناء الحمل ونقدم المشورة الغذائية للسيدة أثناء فترات الحمل ونوعي الام بحالات الحمل الخطر ".

ولفتت رشا خضر :"معدل الإنجاب انخفض من 3.4 طفل لكل سيدة إلى 2.3 طفل ومستهدف الوصول إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030".