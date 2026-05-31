يارب النصر .. الاتحاد المصري يُدعّم منتخب مصر قبل السفر إلى أمريكا لخوض كأس العالم 2026
«ذا صن»: عمدة مانشستر يدرس انتخابات مبكرة حال وصوله للسلطة في بريطانيا
عمر مرموش يتأخر عن بعثة منتخب مصر بسبب عقد قرانه | تفاصيل
تصعيد جديد من حزب الله جنوب لبنان.. قتيل وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه.. عقوبة تزوير الآثار بقصد الاحتيال | تفاصيل
52.13 جنيه | آخر تحديث لأقل سعر دولار .. اليوم
تناول هذا النوع من الخضار يحسن صحة القلب
ناصر الخليفي: باريس سان جيرمان أفضل فريق في العالم
«الداخلية» تلقي القبض على صاحب الفيديو المثير للجدل بالبحيرة .. ووالدته تكشف مفاجأة
«الأوقاف» تصرف 14 مليون جنيه إعانات وقروضًا حسنة للعاملين قبل عيد الأضحى
مركز معلومات تغير المناخ يكشف أسباب تأخر موسم المانجو حوالي أسبوعين | فيديو
الزمالك يعلن تمديد عقد لاعبته شروق إبراهيم لموسم إضافي
رياضة

ناصر الخليفي: باريس سان جيرمان أفضل فريق في العالم

علا محمد

أعرب ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، عن فخره الشديد عقب تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا.

واستقبل ملعب "بوشكاش آرينا" في بودابست، نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريقي باريس سان جيرمان وآرسنال مساء السبت.


وقال «الخليفي» في تصريحاته لـ "كانال بلس" الفرنسية: "شكرًا لكم جميعًا.. الفوز الثاني هو الأفضل، كان الفوز الأول مميزًا، لكن الفوز الثاني، متتاليًا، له مكانة خاصة جدًا في قلوبنا".


وأضاف: "لقد عملنا لسنوات طويلة من أجل هذا الكأس.. لقد فزنا به ونريد الفوز به مجددًا، لكننا اليوم نريد الاحتفال".

وبشأن جماهير فريقه، أكد: "لدينا أفضل جماهير في العالم"، بعد مشاهدة صور الاحتفالات في باريس، وشدّد: "رجاءً، دعونا لا نتسبب بأي مشاكل، نحن نحتفل، ولكن دون أي مشاكل، سنعود غداً لنحتفل معاً".


توّج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على أرسنال الإنجليزي بضربات الترجيح بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية - التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست - بالتعادل بنتيجة 1-1.

وتوّج باريس سان جيرمان باللقب الأوروبي الأبرز للعام الثاني على التوالي، وهي المرة الثانية في تاريخه أيضا، فيما فشل أرسنال في حصد اللقب لأول مرة في تاريخه، بعدما خسر النهائي للمرة الثانية بعد عشرين عاما من خسارة نهائي نفس البطولة سنة 2006 أمام برشلونة الإسباني.

