موعد ومكان عزاء والدة الإعلامية بسنت بكر

أعلنت الإعلامية بسنت بكر، المذيعة بـ الراديو ٩٠٩٠، عن وفاة والدتها، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونعت بسنت بكر والدتها بكلمات مؤثرة، حيث كتبت: “انتقلت أمى الحبيبة إلى رحاب الله السيده وداد ذكى جعفر مدير البنك الأهلى سابقا المنصورة وإنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء”

وتابعت "العزاء أمام منزل العائله بالمنصوره ولمده ٣ أيام توريل الجديدة شارع نور الإسلام منزل السيد على بكر وسوف نقيم عزاء اخر لاحقا فى القاهره ،، نسالكم الدعاء ،، الله يرحمك يا أمى.

يذكر أن الإعلامية بسنت بكر تقدم برنامج "قد المقام"، على الراديو 9090 الذي يُصنف كـ توك شو ثقافي فني بأسلوب بسيط وقريب من المستمع، يسعى إلى تشكيل الوعي، وحكي التاريخ، وإعادة تقديم رموز الإبداع والفكر بصورة تُلهم الأجيال الجديدة، وتعيد ربط الجمهور بجذوره الثقافية والفنية.