اتفاق أمريكي إيراني يلوح في الأفق.. هل ينهي أزمة مضيق هرمز؟

بين الولايات المتحدة وإيران اتفاق ناشئ من شأنه تمديد وقف إطلاق النار الحالي وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن لا يزال من غير الواضح متى، أو ما إذا كان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وطهران سيوقعان عليه.

اتفاق دائم لوقف إطلاق النار

توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي، وإذا تمت الموافقة عليه، فسيُمثل أكبر اختراق نحو اتفاق سلام دائم منذ بدء الصراع قبل ما يزيد قليلًا على 90 يومًا.

وبينما يؤكد المسؤولون الأمريكيون والإيرانيون أن الشروط الدقيقة لمذكرة التفاهم لا تزال قيد التفاوض، فإنها ستعمل، بصورة عامة، على تمديد وقف إطلاق النار المؤقت لمدة 60 يومًا، وإعادة الملاحة غير المقيدة عبر مضيق هرمز، وإطلاق مزيد من المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكان تدفق حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للطاقة في الخليج يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية يوميًا، محورًا رئيسيًا للنزاع خلال الصراع.

وأغلقت إيران المضيق كإحدى أولى خطواتها الانتقامية في الحرب، وفرضت حصارًا فعليًا نُفذ عبر مزيج من التهديدات العسكرية والألغام البحرية وفرض رسوم عبور. وفي المقابل، تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا منذ منتصف أبريل، في محاولة للضغط اقتصاديًا على إيران عبر منع تصدير نفطها.

وأحدثت المواجهة صدمة في سلاسل التوريد العالمية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار سلع مثل النفط والأسمدة.

كما تسبب هذا الضغط في مشكلات لترامب والجمهوريين داخل الولايات المتحدة، في ظل تزايد قلق الناخبين بشأن أوضاع الاقتصاد المحلي.

وأدت أنباء التحرك الدبلوماسي إلى تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أسابيع، حيث جرى تداول خام برنت القياسي العالمي عند نحو 91 دولارًا للبرميل حتى يوم السبت.

ولاقت احتمالات التوصل إلى اتفاق ردود فعل متباينة بين المشرعين، منذ أن أعلن ترامب السبت الماضي أنه تم "التفاوض على اتفاق إلى حد كبير". ومن المرجح أن يشهد مبنى الكابيتول نقاشات وتساؤلات واسعة حول هذا الملف عندما يعود الكونجرس من عطلته خلال الأسبوع الجاري.

وكان رد فعل الجمهوريين الأكثر تشددًا، مثل السيناتور تيد كروز (جمهوري عن ولاية تكساس) والسيناتور روجر ويكر (جمهوري عن ولاية ميسيسيبي)، فاتراً، إذ أُثيرت مخاوف من أن أي اتفاق يسمح للنظام الإيراني الحالي بالبقاء مسيطرًا قد يقوض المكاسب التي حققتها العملية العسكرية الأمريكية.

وفي ظل الأوضاع المضطربة، قد يضطر ترامب إلى الموافقة على اتفاق مبدئي مع إيران إلى حين التوصل إلى حل نهائي للمسألة النووية.