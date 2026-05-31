يستمتعون بقتـ.ـل الفلسطينيين| شهادات صادمة لـ 3 جنود احتلال خلال الإبادة الجماعية.. ماذا قالوا؟

كشفت شهادات جنود الاحتياط الإسرائيليين الذين شاركوا في حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة عن أوامر ميدانية بقتل أي شخص "يقترب" من "الخط الأصفر"، مما يؤكد أن بعض الجنود بدوا وكأنهم "يستمتعون" بقتل الفلسطينيين.

الشهادات الصادمة لثلاثة جنود إسرائيليين

ظهرت الشهادات الصادمة في تقرير لوكالة أسوشيتد برس، استناداً إلى روايات ثلاثة جنود إسرائيليين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

شارك الجنود في عمليات عسكرية في مناطق مختلفة من غزة بين أكتوبر 2025 ويناير 2026 قبل تسريحهم.

وأوضحوا أن دافعهم للتحدث علنًا هو "غضبهم وحزنهم لما شاهدوه".

وقف إطلاق النار مجرد مزحة من إسرائيل

يسلط الجنود الضوء على الممارسات الميدانية التي أثارت تساؤلات حول قواعد الاشتباك خلال وقف إطلاق النار، والتي اعتبرها الجنود "مزحة".



وتحدثوا عن استهداف الأفراد دون التحقق من هوياتهم ووصفوا الجو بأنه "مثل الغابة".

الجنود يستمتعون بقتل الفلسطينيين

وأكدوا أن بعض القوات تعاملت مع عمليات القتل على أنها روتينية، بل إن بعضها بدا وكأنه يستمتع بقتل الفلسطينيين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في أكتوبر أنه يسيطر على 53% من غزة بعد إعادة انتشاره إلى ما يسمى بالخط الأصفر في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وتضمنت الاتفاقية انسحابات إسرائيلية إضافية في المرحلة الثانية، التي انطلقت في يناير.

ويشير الخط الأصفر إلى منطقة فصل مؤقتة في شرق غزة تفصل المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية عن المناطق التي يُسمح للفلسطينيين .

وأكد الجنود الإسرائيليون أن حالة من "الارتباك والفوضى" تسود داخل الجيش في الجيب المحاصر، وسط غياب تام للوضوح فيما يتعلق بقواعد الاشتباك المحيطة بالخط الأصفر.

وأشار الجنود إلى أن القادة العسكريين كانوا "يظهرون علنًا التزامهم باتفاق وقف إطلاق النار، بينما يعبرون سرًا عن رغبتهم في استمرار الحرب في غزة".

وأفاد أحد الجنود بأنه شاهد رفاقه "يهتفون احتفالاً ويتبادلون التهاني" بعد أن استهدفوا مركبة فلسطينية كانت تسير بالقرب من المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها.

وصرح الجندي بأن مشاهد مماثلة "أصبحت شائعة" منذ أن دخل اتفاق وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.

وأوضح الجندي الإسرائيلي، وهو في العشرينيات من عمره، أنه "رأى جنوداً يستمتعون بفرصة ملاحقة أي شخص يعبر الخط الأصفر أو حتى يقترب منه".

منطق الغاب يسيطر على الإسرائيليين في قتل الفلسطينيين

وقال: "كان الوضع أشبه بالغابة؛ فبعد إعلان وقف إطلاق النار، كانت الأوامر التي تلقيناها واضحة: إذا عبر أي شخص هذا الخط، فأطلقوا عليه النار فور رؤيته".

قال أحد الجنود: "إن تسمية ما يحدث بوقف إطلاق النار ليس إلا مزحة".