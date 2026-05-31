النجم الهولندي ويسلي شنايدر من القاهرة: منتخب مصر سيتأهل لدور الـ16 بكأس العالم

تحدّث النجم الهولندي السابق ويسلي شنايدر عن توقعاته لمشوار منتخب مصر في بطولة كأس العالم المقبلة، كما كشف عن أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

وقال شنايدر في تصريحات خاصة لبرنامج "من القاهرة" مع الإعلامي كريم رمزي على قناة أون سبورت ماكس: "بطولة كأس العالم دائمًا ما تكون صعبة للغاية، لكنني أعتقد أن منتخب مصر قادر على الوصول إلى دور الـ32، وربما يتأهل إلى دور الـ16".

وأضاف: "أعتقد أن الوصول إلى دور الـ16 سيكون طموحًا واقعيًا ومميزًا بالنسبة للمنتخب المصري في البطولة".

وعن أبرز المرشحين للتتويج باللقب، أوضح النجم الهولندي: "هناك عدة منتخبات قوية مرشحة للفوز بكأس العالم، مثل فرنسا وإسبانيا والبرتغال، لكن إذا كان عليّ اختيار المرشح الأول فسأقول فرنسا".

وتطرق شنايدر إلى حظوظ منتخب بلاده، قائلًا: "للأسف، لا أرى أن منتخب هولندا سيصل إلى المباراة النهائية في النسخة المقبلة من كأس العالم".

واختتم النجم الهولندي تصريحاته مؤكدًا أن المنافسة على اللقب ستكون قوية للغاية في ظل امتلاك العديد من المنتخبات عناصر مميزة وقدرات كبيرة تؤهلها للذهاب بعيدًا في البطولة.