شياكة وأناقة.. لقطات من جلسة تصوير منتخب مصر قبل السفر إلى أمريكا

خضع منتخب مصر الأول لكرة القدم جلسة تصوير رسمية، وذلك قبل مغادرة بعثة الفراعنة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على متن طائرة خاصة للمشاركة في الحدث العالمي المرتقب.

وشهدت جلسة التصوير أجواءً مميزة وحماسًا كبيرًا بين اللاعبين والجهاز الفني، حيث تم التقاط الصور الرسمية الخاصة بالبطولة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن البرنامج التنظيمي الذي يسبق انطلاق منافسات كأس العالم، والتي تشهد مشاركة نخبة المنتخبات من مختلف قارات العالم.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر مطار القاهرة اليوم متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسط آمال جماهيرية كبيرة بتحقيق نتائج إيجابية وتمثيل الكرة المصرية بصورة مشرفة على الساحة الدولية.