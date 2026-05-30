محافظات

فى أسوان.. حديقة فريال التاريخية تتزين بالاحتفالات الفنية خلال أيام عيد الأضحى| صور

شهدت حديقة فريال التاريخية بمدينة أسوان، وسط أجواء احتفالية مبهجة، تقديم العروض الفنية والثقافية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بقيادة الفنان هشام عطوة، وتحت رعاية الدكتورة جيهان زكى، وزيرة الثقافة، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان.

عروض فنية وغنائية متنوعة بحديقة فريال

وشهدت الفعاليات تقديم عروض متميزة لكورال قصر ثقافة أسوان، حيث تفاعل الحضور مع الفقرات الفنية التى عكست التراث والفلكلور الأسوانى الأصيل فى أجواء من البهجة والسعادة.

عروض متوازية بقصر ثقافة توشكى

كما شهدت الفعاليات بالتوازى إقامة عروض فنية بقصر ثقافة توشكى، تتضمن عرضاً لفرقة توشكى للفنون التلقائية، إلى جانب عروض فرقة أطفال أبو سمبل، ضمن خطة نشر الأجواء الثقافية والفنية بمختلف مدن المحافظة.

 

وتختتم الفعاليات اليوم، السبت الموافق 30 مايو، بحديقة فريال، من خلال تقديم عروض فنية لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة أسوان، وفرقة أسوان للفنون الشعبية، وسط توقعات بإقبال جماهيرى كبير من الأسر والمواطنين للاستمتاع بالأجواء الفنية خلال أيام العيد.

تعزيز الأنشطة الثقافية خلال المناسبات

وتأتى هذه الفعاليات فى إطار حرص وزارة الثقافة ومحافظة أسوان على تقديم أنشطة ثقافية وفنية متنوعة خلال المناسبات والأعياد، بهدف إدخال البهجة على المواطنين، والحفاظ على التراث الفنى والشعبى، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى الفعاليات الثقافية المختلفة.

وتعكس الفعاليات الفنية والثقافية التى تشهدها محافظة أسوان خلال عيد الأضحى المبارك حالة من الحراك الثقافى والفنى المميز، من خلال تقديم عروض متنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية، وتسهم فى نشر أجواء البهجة والاحتفال بين المواطنين والزائرين.

