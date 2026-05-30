حملات مكثفة.. الإسكان تتابع جهود أجهزة المدن الجديدة خلال إجازة عيد الأضحى

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود أجهزة المدن الجديدة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث واصلت أجهزة المدن تنفيذ حملات المتابعة والصيانة والنظافة والتصدي للمخالفات، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة للمواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن أجهزة المدن الجديدة واصلت العمل بكامل طاقتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لخطة الوزارة التي تستهدف ضمان استمرارية الخدمات الحيوية ورفع كفاءة المرافق والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، بما يحقق راحة المواطنين ويواكب جهود الدولة في تحسين جودة الحياة.

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة ورفع درجة الجاهزية بكافة القطاعات الخدمية والتنفيذية، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو أعطال، مؤكدة أن الحفاظ على كفاءة المرافق والخدمات وتحقيق الانضباط داخل المدن الجديدة يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال فترات الإجازات والمواسم المختلفة.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا أفاد قيام جهاز تنمية مدينة بدر، برئاسة المهندس السيد أمين، وبالتعاون مع الجهات المعنية، بمواصلة حملاته الميدانية لمنع سير المركبات غير المرخصة، ضمن خطة تستهدف القضاء على الظواهر العشوائية وتحقيق السيولة المرورية ورفع معدلات الأمان داخل المدينة.

وشهدت الحملات انتشارًا مكثفًا للفرق المعنية لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها، في إطار الحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال تطوير ومنع أي ممارسات تؤثر على النسق الحضاري أو تعيق الحركة المرورية. وأكد رئيس الجهاز استمرار الحملات بكافة المناطق وعدم السماح بعودة أي مظاهر عشوائية، مع التعامل الحاسم مع المخالفات لتحقيق الانضباط وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.

وأشار التقرير إلى أنه في مدينة العاشر من رمضان، واصل جهاز المدينة، برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، حملاته المكثفة لمواجهة التعديات على شبكات المرافق، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 33 وصلة مياه مخالفة بعدد من المناطق السكنية والصناعية، إلى جانب التحفظ على جرار استُخدم في سرقة ونقل المياه بصورة غير قانونية.

وأكد رئيس الجهاز أن التعديات على شبكات المياه تمثل مخالفة جسيمة تؤثر على كفاءة البنية التحتية وحقوق المواطنين، مشيرًا إلى استمرار الحملات الدورية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للحفاظ على كفاءة الخدمات واستدامة المرافق.

كما شهدت مدينة الشروق رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية، حيث تم الدفع بحملات صيانة موسعة لأعمدة الإنارة بالمحاور الرئيسية ومحيط المساجد وساحات الصلاة، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات وصيانة المسطحات الخضراء والطرق، مع انتشار فرق الطوارئ والمتابعة الميدانية للتعامل الفوري مع أي أعطال أو شكاوى.

وأكد المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز المدينة، استمرار العمل بكامل الطاقة خلال فترة الإجازات لضمان توفير الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وفي مدينة العبور الجديدة، واصل جهاز المدينة، برئاسة المهندس محمود مراد، تنفيذ حملات النظافة الشاملة ورفع المخلفات بالميادين العامة والحدائق، إلى جانب أعمال صيانة وتجميل المسطحات الخضراء ورفع كفاءة منظومة الري وزراعة الأشجار والزهور الموسمية بالمحاور الرئيسية، بهدف توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين والزائرين.

كما أشار رئيس الجهاز إلى استمرار فرق النظافة والصيانة في العمل والمتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي مخالفات أو إشغالات والتعامل الفوري معها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات أو ممارسات تضر بالمظهر الحضاري أو الصحة العامة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالذبح داخل الأماكن المخصصة والمجازر المعتمدة حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

جهاز تنمية مدينة العبور

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن المهندس تامر جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، قام بجولة ميدانية رافقه خلالها المهندس أحمد شوقي، المشرف على الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعدد من القطاعات الحيوية بالمدينة، شملت متابعة أعمال النظافة وصيانة المسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة، إلى جانب تفقد أحد المجمعات بالمنطقة الصناعية والتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية ورفع معدلات الأمان داخل المجمعات الصناعية، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذي لموقف النقل الداخلي بحي الشباب.

مدينة المنيا الجديدة

وفي مدينة المنيا الجديدة، واصل جهاز المدينة، برئاسة المهندس محمد العزوني، تنفيذ الجولات الميدانية المكثفة بالممشى السياحي والكورنيش والحدائق والمتنزهات العامة وأماكن تردد المواطنين، للتأكد من جاهزية تلك المواقع واستمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات وصيانة المرافق وكفاءة الإنارة العامة، بما يضمن توفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين والزائرين.

كما شدد رئيس الجهاز على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع البلاغات والحالات الطارئة، مع استمرار حملات المتابعة الدورية للحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري للمدينة.

حدائق أكتوبر

وفي مدينة حدائق أكتوبر، واصل جهاز المدينة، برئاسة المهندس ياسر عبد الحليم، تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف المناطق والمحاور الرئيسية، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة، وضمان توفير بيئة نظيفة وآمنة للسكان والزائرين من خلال العمل المستمر ورفع المخلفات أولًا بأول طوال فترة العيد.

مدينة أكتوبر الجديدة

كما أكد جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والتنفيذية، وتشكيل فرق طوارئ وتشغيل وصيانة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين بأعلى مستوى من الكفاءة والانضباط.

وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، استعداد الإدارات التنفيذية بالتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى، مع ضمان استمرارية خدمات المرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء دون انقطاع، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل مع قطاع المرافق بالهيئة لضمان سرعة التدخل في حالات الطوارئ والأعطال المفاجئة.

وفي السياق نفسه، أكد جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمرافق والخدمات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وفق خطة عمل متكاملة تستهدف الحفاظ على انتظام الخدمات طوال فترة الإجازة.

جهاز مدينة العلمين الجديدة

وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إطلاق أول سيارة متخصصة للكشف عن أعطال شبكات الكهرباء، وذلك بالتعاون مع شركة السويدي للمرافق، في خطوة نوعية تعكس التوجه نحو الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل المرافق الحيوية.

وأوضح رئيس الجهاز أن دعم منظومة التشغيل بعربة اختبارات الكابلات العالمية BAUR Transcable 4000 يأتي ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة شبكات الكهرباء وتطبيق أحدث تقنيات التشغيل والصيانة الذكية داخل المدينة، مشيرًا إلى أن العربة تُعد من أحدث الأنظمة العالمية المتخصصة في فحص واختبار وتشخيص أعطال الكابلات الأرضية، حيث تعمل كمختبر كهربائي متنقل متكامل يتيح سرعة اكتشاف الأعطال ورفع كفاءة أعمال الصيانة الدورية والطوارئ.

وفي الختام، أكدت المهندسة راندة المنشاوي متابعتها على مدار الساعة لكافة تلك الجهود لضمان انتظام العمل واستمرار تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة، مشددة على أهمية الحفاظ على ما تحقق من إنجازات في تطوير المدن الجديدة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجهت وزيرة الإسكان الشكر للعاملين بأجهزة المدن وفرق التشغيل والصيانة والطوارئ على جهودهم المتواصلة خلال إجازة العيد، مؤكدة أن الوزارة ستواصل تنفيذ خطط المتابعة الميدانية والتطوير المستمر لمنظومة الخدمات، بما يسهم في توفير بيئة عمرانية متكاملة وآمنة ومستدامة تليق بالمواطن المصري.