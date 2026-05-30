قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصاب بجروح وكدمات متفرقة.. ضبط المتهم بالتعدي على جاره في الدقهلية
الجيش الإيراني: إسقاط مسيرة من طراز "أوربيتر" في أجواء جزيرة قشم
لإعادة الحجيج.. رئيس بعثة الحج يعلن موعد انطلاق الجسر الجوي بين جدة والقاهرة
بعد فحوص طبية.. طبيب ترامب يؤكد أنه «مؤهل تماما» لأداء مهامه الرئاسية
مستشار المرشد الإيراني: ترامب يخون الدبلوماسية بمواصلته الحصار
الدفاع الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكرانيا في مقاطعة سومي
بعد شكاوى المواطنين.. الشيوخ يطالب بخطة طوارئ لعدم تكرار أزمة ماكينات الـ ATM بالأعياد
رحيل وشيك.. تفاصيل مخطط الوداد المغربي لخطف صفقة الأهلي
سفراء التتش.. حكاية غزو الموهوبين من شباب الأهلي دوريات أوروبا
طارق السيد بيشتغل إية؟.. تفاصيل خناقة جديدة بين ثنائي الأهلي والزمالك
خلاف أسري انتهى بمأساة.. مصرع فتاة قاصر على يد والدها في سوهاج
الأوقاف: لا يجوز تصوير الأضحية خلال التضحية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حملات مكثفة.. الإسكان تتابع جهود أجهزة المدن الجديدة خلال إجازة عيد الأضحى

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود أجهزة المدن الجديدة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث واصلت أجهزة المدن تنفيذ حملات المتابعة والصيانة والنظافة والتصدي للمخالفات، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة للمواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن أجهزة المدن الجديدة واصلت العمل بكامل طاقتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لخطة الوزارة التي تستهدف ضمان استمرارية الخدمات الحيوية ورفع كفاءة المرافق والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، بما يحقق راحة المواطنين ويواكب جهود الدولة في تحسين جودة الحياة.

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة ورفع درجة الجاهزية بكافة القطاعات الخدمية والتنفيذية، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو أعطال، مؤكدة أن الحفاظ على كفاءة المرافق والخدمات وتحقيق الانضباط داخل المدن الجديدة يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال فترات الإجازات والمواسم المختلفة.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا أفاد قيام جهاز تنمية مدينة بدر، برئاسة المهندس السيد أمين، وبالتعاون مع الجهات المعنية، بمواصلة حملاته الميدانية لمنع سير المركبات غير المرخصة، ضمن خطة تستهدف القضاء على الظواهر العشوائية وتحقيق السيولة المرورية ورفع معدلات الأمان داخل المدينة.

وشهدت الحملات انتشارًا مكثفًا للفرق المعنية لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها، في إطار الحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال تطوير ومنع أي ممارسات تؤثر على النسق الحضاري أو تعيق الحركة المرورية. وأكد رئيس الجهاز استمرار الحملات بكافة المناطق وعدم السماح بعودة أي مظاهر عشوائية، مع التعامل الحاسم مع المخالفات لتحقيق الانضباط وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.

وأشار التقرير إلى أنه في مدينة العاشر من رمضان، واصل جهاز المدينة، برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، حملاته المكثفة لمواجهة التعديات على شبكات المرافق، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 33 وصلة مياه مخالفة بعدد من المناطق السكنية والصناعية، إلى جانب التحفظ على جرار استُخدم في سرقة ونقل المياه بصورة غير قانونية.

وأكد رئيس الجهاز أن التعديات على شبكات المياه تمثل مخالفة جسيمة تؤثر على كفاءة البنية التحتية وحقوق المواطنين، مشيرًا إلى استمرار الحملات الدورية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للحفاظ على كفاءة الخدمات واستدامة المرافق.

كما شهدت مدينة الشروق رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية، حيث تم الدفع بحملات صيانة موسعة لأعمدة الإنارة بالمحاور الرئيسية ومحيط المساجد وساحات الصلاة، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات وصيانة المسطحات الخضراء والطرق، مع انتشار فرق الطوارئ والمتابعة الميدانية للتعامل الفوري مع أي أعطال أو شكاوى.

وأكد المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز المدينة، استمرار العمل بكامل الطاقة خلال فترة الإجازات لضمان توفير الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وفي مدينة العبور الجديدة، واصل جهاز المدينة، برئاسة المهندس محمود مراد، تنفيذ حملات النظافة الشاملة ورفع المخلفات بالميادين العامة والحدائق، إلى جانب أعمال صيانة وتجميل المسطحات الخضراء ورفع كفاءة منظومة الري وزراعة الأشجار والزهور الموسمية بالمحاور الرئيسية، بهدف توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين والزائرين.

كما أشار رئيس الجهاز إلى استمرار فرق النظافة والصيانة في العمل والمتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي مخالفات أو إشغالات والتعامل الفوري معها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات أو ممارسات تضر بالمظهر الحضاري أو الصحة العامة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالذبح داخل الأماكن المخصصة والمجازر المعتمدة حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

 جهاز تنمية مدينة العبور

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن المهندس تامر جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، قام بجولة ميدانية رافقه خلالها المهندس أحمد شوقي، المشرف على الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعدد من القطاعات الحيوية بالمدينة، شملت متابعة أعمال النظافة وصيانة المسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة، إلى جانب تفقد أحد المجمعات بالمنطقة الصناعية والتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية ورفع معدلات الأمان داخل المجمعات الصناعية، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذي لموقف النقل الداخلي بحي الشباب.

 مدينة المنيا الجديدة

وفي مدينة المنيا الجديدة، واصل جهاز المدينة، برئاسة المهندس محمد العزوني، تنفيذ الجولات الميدانية المكثفة بالممشى السياحي والكورنيش والحدائق والمتنزهات العامة وأماكن تردد المواطنين، للتأكد من جاهزية تلك المواقع واستمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات وصيانة المرافق وكفاءة الإنارة العامة، بما يضمن توفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين والزائرين.

كما شدد رئيس الجهاز على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع البلاغات والحالات الطارئة، مع استمرار حملات المتابعة الدورية للحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري للمدينة.

 حدائق أكتوبر

وفي مدينة حدائق أكتوبر، واصل جهاز المدينة، برئاسة المهندس ياسر عبد الحليم، تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف المناطق والمحاور الرئيسية، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة، وضمان توفير بيئة نظيفة وآمنة للسكان والزائرين من خلال العمل المستمر ورفع المخلفات أولًا بأول طوال فترة العيد.

مدينة أكتوبر الجديدة

كما أكد جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والتنفيذية، وتشكيل فرق طوارئ وتشغيل وصيانة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين بأعلى مستوى من الكفاءة والانضباط.

وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، استعداد الإدارات التنفيذية بالتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى، مع ضمان استمرارية خدمات المرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء دون انقطاع، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل مع قطاع المرافق بالهيئة لضمان سرعة التدخل في حالات الطوارئ والأعطال المفاجئة.

وفي السياق نفسه، أكد جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمرافق والخدمات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وفق خطة عمل متكاملة تستهدف الحفاظ على انتظام الخدمات طوال فترة الإجازة.

 جهاز مدينة العلمين الجديدة

وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إطلاق أول سيارة متخصصة للكشف عن أعطال شبكات الكهرباء، وذلك بالتعاون مع شركة السويدي للمرافق، في خطوة نوعية تعكس التوجه نحو الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل المرافق الحيوية.

وأوضح رئيس الجهاز أن دعم منظومة التشغيل بعربة اختبارات الكابلات العالمية BAUR Transcable 4000 يأتي ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة شبكات الكهرباء وتطبيق أحدث تقنيات التشغيل والصيانة الذكية داخل المدينة، مشيرًا إلى أن العربة تُعد من أحدث الأنظمة العالمية المتخصصة في فحص واختبار وتشخيص أعطال الكابلات الأرضية، حيث تعمل كمختبر كهربائي متنقل متكامل يتيح سرعة اكتشاف الأعطال ورفع كفاءة أعمال الصيانة الدورية والطوارئ.

وفي الختام، أكدت المهندسة راندة المنشاوي متابعتها على مدار الساعة لكافة تلك الجهود لضمان انتظام العمل واستمرار تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة، مشددة على أهمية الحفاظ على ما تحقق من إنجازات في تطوير المدن الجديدة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجهت وزيرة الإسكان الشكر للعاملين بأجهزة المدن وفرق التشغيل والصيانة والطوارئ على جهودهم المتواصلة خلال إجازة العيد، مؤكدة أن الوزارة ستواصل تنفيذ خطط المتابعة الميدانية والتطوير المستمر لمنظومة الخدمات، بما يسهم في توفير بيئة عمرانية متكاملة وآمنة ومستدامة تليق بالمواطن المصري.

الإسكان المجتمعات العمرانية أجهزة المدن الجديدة عيد الأضحى المبارك بدر مدينة المنيا الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

منتخب مصر

القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها

محمد صلاح

تعليق ناري من ميدو بعد الهجوم على محمد صلاح بسبب إعلانه الأخير

منتخب مصر

موعد ومكان مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

اتحاد الكرة

الكاف يخطر اتحاد الكرة بموعد حاسم لتراخيص الأندية

الكاف

الكاف يوجه إنذارًا للأندية المشاركة إفريقيًا قبل انطلاق الموسم الجديد

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

ترشيحاتنا

متى آخر وقت نحر الأضحية؟

متى آخر وقت لـ نحر الأضحية؟ اليوم.. فاحذر تأخيرها إلى هذه الساعة

أذكار الصباح

أذكار الصباح.. لا تغفل عنها ورددها الآن

فضل تكبيرات العيد

ما فضل تكبيرات العيد بعد كل صلاة؟ باقي فرصتان فاغتنمهما لـ8 أسباب

بالصور

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

بي واي دي تختبر Great Han الجديدة.. سيدان كهربائية فاخرة بمدى يقترب من 1000 كم

Great Han
Great Han
Great Han

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد