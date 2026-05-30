رئيس التحرير
طه جبريل
التنمية المحلية تكشف عن موقف الخدمات بالمحافظات خلال إجازة عيد الأضحى

منار عبد العظيم

أكدت وزارة التنمية المحلية استمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة العمل داخل المحافظات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لضمان انتظام الخدمات الأساسية للمواطنين، والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو مخالفات، في إطار خطة شاملة تستهدف تحقيق الانضباط وتوفير بيئة آمنة خلال فترات الإجازات الرسمية التي تشهد كثافات عالية في الحركة داخل المدن والمراكز.

متابعة لحظية عبر غرف العمليات

أوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن الوزارة تابعت على مدار أيام العيد انتظام الخدمات من خلال غرف العمليات ومراكز السيطرة بالشبكة الوطنية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في المحافظات.

وأشار الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية إلى أن هذه المنظومة مكّنت من رصد أي معوقات أو طوارئ بشكل فوري والتعامل معها في حينه، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع.

تواجد ميداني وتنسيق تنفيذي

وأضاف أن توجيهات وزيرة التنمية المحلية دفعت نحو تكثيف أعمال المتابعة الميدانية، بمشاركة المحافظين وسكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار الخدمات خلال فترة العيد.

وأكد أن التنسيق بين مختلف المستويات التنفيذية كان عنصرًا أساسيًا في سرعة الاستجابة لأي مواقف طارئة داخل المحافظات.

التصدي لمخالفات البناء خلال الإجازات

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى رصد عدد من حالات البناء المخالف في بعض المحافظات خلال إجازة العيد، حيث يحاول بعض المخالفين استغلال فترات الإجازات لتنفيذ أعمال غير قانونية.

وأشار إلى أن منظومة المتغيرات المكانية والرصد عبر الأقمار الصناعية ساهمت في كشف هذه الحالات والتعامل معها بشكل فوري، ومن أبرزها إزالة مخالفات في سوهاج والفيوم وأسيوط والإسكندرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

خطط استباقية لإدارة الأزمات

وأكد قاسم أن نجاح إدارة الخدمات خلال الأعياد يعتمد على خطط مسبقة لإدارة الأزمات، تتضمن تنفيذ سيناريوهات محاكاة قبل المناسبات لضمان الجاهزية.

وأوضح أن مراكز سيطرة الشبكة الوطنية توفر رؤية لحظية لكافة القطاعات الخدمية، ما يتيح سرعة اتخاذ القرار والتدخل الفوري عند الحاجة.

استمرار خدمات النظافة والنقل

وأشار إلى استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات في الشوارع والميادين خلال أيام العيد باعتبارها من الخدمات الأساسية.

كما تم رفع درجة الاستعداد في المحافظات الساحلية، وزيادة أعداد عمال الإنقاذ على الشواطئ، إلى جانب متابعة حركة النقل والمواصلات لضمان انتظام خطوط السير بين المحافظات، خاصة مع زيادة معدلات السفر خلال الإجازة.

خطط تشغيل حسب طبيعة كل محافظة

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن كل محافظة لديها خطة تشغيل خاصة تتناسب مع طبيعتها، سواء كانت ساحلية أو سياحية أو زراعية، بما يضمن تقديم الخدمات بكفاءة خلال فترات الذروة.

وأكد أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين خلال الإجازات، مع الحفاظ على استقرار المرافق العامة في جميع المحافظات.

