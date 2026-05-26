بتكلفة بلغت 21 مليون جنيه.. التنمية المحلية تعلن تشغيل مجزر «كلح الجبل» بإدفو بطاقة 20 رأس ماشية في الساعة

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة، عن التشغيل التجريبي لمجزر "كلح الجبل " بمركز إدفو بمحافظة أسوان، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 21 مليون جنيه، ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات.

وتلاغ مساحة المجزر حوالي 1400 متر مسطح، يحتوي على صالة لذبح المواشي بمسطح 300 متر والخدمات الملحقة بها من غرف (سمط – جلود – غلايات – ضواغط – ثلاجة– منطقة تسليم – مكاتب إدارية وخدمات).

وتصل الطاقة الاستيعابية لذبح المواشي إلى 20 رأسًا في الساعة، وللأغنام إلى 30 رأسًا في الساعة وفق أحدث النظم.

وتم تطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل وعمل شبكات تغذية للمياه وشبكة للصرف الصحي ونظام لمقاومة الحريق وكذلك شبكة الأعمال الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف (إنذار حريق وتليفونات ونظام مراقبة كاميرات ونظام صوتيات) وكذلك أنظمة التهوية وشفط الروائح ومولد احتياطي للكهرباء وكذلك طلمبات لضغط المياه.

ووجهت الوزارة بضرورة العمل على سرعة تسليم باقي المجازر الحكومية المستهدف تطويرها ورفع كفاءتها في مختلف المحافظات لتدخل الخدمة مع اقتراب استقبال عيد الأضحى المبارك وتجهيز المجازر الحكومية للعمل بكامل طاقتها وتقديم خدمات آمنة وصحية للمواطنين في منظومة الذبح وتطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والبيئية.

