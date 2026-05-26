التنمية المحلية: تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع مخلفات الأضاحي خلال أيام العيد

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جهاز تنظيم إدارة المخلفات وغرفة العمليات المركزية بالوزارة برفع درجة الاستعداد والتأهب على مدار أيام عيد الأضحى المبارك.

واكدت على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات وتكثيف عمليات رفع كفاءة تقديم خدمات النظافة والتجميل في الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظات، وجاهزية تواجد الحملات المركزية للطوارئ خلال فترة العيد، لمواجهة مشكلة المخلفات وخاصة مخلفات الأضاحى.

ودعت الدكتورة منال عوض، المواطنين إلى تجنب السلوكيات الخاطئة وأهمية الذبح في الأماكن المخصصة والتخلص السليم من مخلفات الأضاحي، وعدم الذبح في الشوارع أو أمام المنازل، والذبح في المجازر المعتمدة من قبل الجهات الحكومية، والتخلص السليم من المخلفات الحيوانية في مواقع مخصصة تحت إشراف الجهات المختصة وتجنب رمي المخلفات في المناطق العامة أو شبكات الصرف الصحي.

وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال إدارات البيئة بالأحياء حيال الذبح العشوائي بالشوارع والميادين.

فى هذا السياق، عقد ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماعًا موسعًا مع مسئولى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وشركة انفيروماستر المسئولة عن تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالمنطقة الشرقية بالقاهرة، وشركة ارتقاء المسئولة عن تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالمنطقة الغربية بالقاهرة، وذلك لبحث جاهزية هذه الجهات خلال فترة عيد الأضحى المبارك ولتكثيف عملية جمع مخلفات الأضاحى، والآليات السليمة لعمليات الجمع، ورفع حالة التأهب والتدخل السريع لمواجهة المشكلات الطارئة.

وأوضح رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن شركتي انفيروماستر وارتقاء أكدتا أنهما قامتا بالتنسيق مع رؤساء الأحياء بالمنطقة الشرقية والغربية للعمل على ساحات صلاة العيد والمساجد والشوادر القائمة على بيع الأضاحي ومحلات الجزارة والتنبيه عليهم بالالتزام بالاشتراطات الموضوعة من قبل المحافظة على عملية الذبح، وفى حال وجود تسريبات خارج المجازر ستقوم الشركتان بتوفير سيارات مخصصة لجمع مخلفات الأضاحي، وتقوم شركة انفيروماستر بتوعية المواطنين بالمنطقة الشرقية من خلال المؤسسات الدينية والأندية ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية، وفي حال وجود أي مخلفات أضاحي يتم الاتصال على أرقام الشكاوي الخاص بالشركة، بالإضافة إلى قيام الشركة بالدفع بالعمالة والمعدات لتكثيف أعمال النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور والمتنزهات وأماكن التجميع المواطنين للاحتفال بالعيد.

كما تم عقد اجتماع مع مديري وحدات إدارة المخلفات بالمحافظات لمتابعة أعمال النظافة المقدمة من المحافظة الشركات والجمعيات الأهلية وخاصة فى المتنزهات التي يرتادها المواطنين وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع ورفع درجة الاستعدادات.