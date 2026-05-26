القادمون من الخلف.. حكاية أندية استعادت لقب الدوري بعد غياب

القادمون من الخلف شعار أندية استطاعت بفضل الروح والندية فى إقتناص لقب الدوري المحلي ومقارعة منافسيها في خضم الأزمات المالية.

وبعد غياب سنوات استطاعت الأندية الدخول من الباب الواسع وحصد لقب الدوري الممتاز من بين أنياب منافسيها المحليين.

ويتقدم الأندية التي توجت بلقب الدوري المحلي نادي آرسنال في الدوري الإنجليزي بعدما حصل علي لقب البريميرليج بعد غياب 22 عاما وسط صراع شرس.

فيما عاد لقب الدوري المصري إلى أحضان الزمالك مجددا بعدما عاني خلال أربع سنوات من أزمات مالية طاحنة وإيقاف قيد إلا أنه نجح في تجاوز تلك الأزمات وإعادة اللقب مجددا في ميت عقبة

الزمالك يعود بعد غياب

توّج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ونجح الزمالك في حسم اللقب المحلي بعد غياب 4 سنوات عن دولاب بطولاته وذلك بعد ما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

الدوري الإنجليزي 

توج فريق آرسنال بالدوري الانجليزي لموسم 2025-2026 للمرة الـ 14 في تاريخه بعد غيابه قرابة الـ 22 عاما.

وحسم آرسنال لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا قبل الجولة الأخيرة من الموسم، مستفيدًا من سقوط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام بورنموث بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين.

الدوري التونسي

توج فريق الأفريقي بلقب الدوري التونسي علي حساب نظيره فريق الترجي.

وحسم الإفريقي اللقب بعد فوزه الثمين بنتيجة (1-0) على غريمه التقليدي الترجي في ديربي العاصمة، والذي أقيم على ملعب حمادي العقربي برادس ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من المسابقة. 

دوري روشن السعودي

حسم فريق النصر لقب الدوري السعودي للمحترفين عقب الفوز على فريق ضمك بنتيجة 4-1، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين، ليقود فريقه النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن) هذا الموسم، للمرة العاشرة في تاريخه، عقب فوزه الكبير 4 - 1 على ضيفه ضمك، الخميس، في المرحلة الأخيرة للمسابقة.

أورلاندو بايريتس 

نجح فريق أورلاندو بايريتس في إقتناص لقب الدوري الجنوب إفريقي بعد منافسة شرسة مع نظيره فريق صنداونز.

وحصد فريق أورلاندو بايريتس الدوري الجنوب إفريقي بفارق نقطة وحيدة عن نظيره فريق صنداونز.

