من تلميذ جوارديولا إلى أسطورة الإمارات.. كيف غير أرتيتا تاريخ آرسنال في 6 سنوات؟

لم يكن تتويج آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 مجرد نهاية لسنوات طويلة من الانتظار بل بدا وكأنه لحظة ميلاد تاريخية لحقبة جديدة داخل النادي اللندني عنوانها الأول ميكيل أرتيتا.

فالمدرب الإسباني الشاب الذي جاء إلى ملعب الإمارات وسط شكوك هائلة وقلة خبرة تدريبية لم ينجح فقط في إعادة الدرع الغائب منذ عام 2004 بل أعاد تشكيل هوية آرسنال بالكامل وحوّل فريقًا تائهاً خارج دائرة المنافسة إلى مشروع أوروبي مرعب ينافس على كل شيء.

ومع التتويج بالبريميرليج بعد 22 عامًا من الغياب لم يعد الحديث داخل إنجلترا يدور حول ما إذا كان أرتيتا مدربًا ناجحًا بل حول المكانة التاريخية التي يستحقها بالفعل بين أعظم الشخصيات التي مرّت على النادي الممتد عمره لـ139 عامًا.

البداية من الفوضى.. آرسنال الذي كان ينهار

حين تولى ميكيل أرتيتا قيادة آرسنال في ديسمبر 2019 كان النادي يعيش واحدة من أكثر مراحله اضطرابًا منذ عقود.

الفريق فقد هويته الفنية وتراجع حضوره المحلي والأوروبي وتحولت المنافسة على لقب الدوري إلى حلم بعيد المنال بالنسبة لجماهير اعتادت رؤية ناديها بين كبار القارة.

في ذلك الوقت بدا قرار الإدارة بتعيين مدرب لم يسبق له قيادة أي فريق مقامرة حقيقية خاصة أن أرتيتا كان قد خرج لتوه من عباءة مواطنه بيب جوارديولا في مانشستر سيتي دون أي تجربة مستقلة.

لكن ما بدا مغامرة محفوفة بالمخاطر تحول تدريجيًا إلى واحد من أنجح المشاريع الفنية في أوروبا.

مشروع الصبر.. كيف أعاد أرتيتا بناء النادي؟

أول ما فعله أرتيتا لم يكن البحث عن البطولات بل إعادة بناء العقلية المفقودة داخل غرفة الملابس.

المدرب الإسباني بدأ مشروعه بإعادة الانضباط وفرض شخصية واضحة للفريق ثم شرع تدريجيًا في بناء منظومة فنية متكاملة تعتمد على الضغط العالي والاستحواذ والتحولات السريعة.

ورغم الانتقادات القاسية التي تعرض لها في البداية خاصة بعد احتلال الفريق المركز الثامن في أول مواسمه فإن أرتيتا نجح في إرسال أول رسالة قوية سريعًا بعدما قاد آرسنال للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي.

لم يكن ذلك اللقب مجرد بطولة عابرة بل كان نقطة التحول النفسية التي منحت المشروع شرعيته الأولى.

رحلة الصعود.. من المركز الثامن إلى قمة إنجلترا

المثير في مسيرة أرتيتا أن الفريق لم يتراجع ولو لمرة واحدة منذ وصوله فبعد إنهاء الموسم الأول في المركز الثامن بدأ آرسنال رحلة صعود تدريجية منها التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين والعودة للمنافسة الأوروبية و احتلال المركز الخامس و ثم ثلاث سنوات متتالية من مطاردة لقب الدوري حتى الرمق الأخير وأخيرًا التتويج بالبريميرليج.

هذه الرحلة لم تكن مجرد تطور رقمي في جدول الترتيب بل عكست تحولًا حقيقيًا في شخصية النادي الذي استعاد هيبته أمام كبار إنجلترا وأوروبا.

كسر عقدة الوصافة

خلال المواسم الثلاثة الماضية كان آرسنال قريبًا للغاية من استعادة لقب الدوري لكنه كان يصطدم دائمًا بآلة مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا.

الفريق اللندني كان يسقط غالبًا في الأسابيع الأخيرة سواء بسبب الضغط النفسي أو قلة الخبرة أو ضيق التشكيلة لكن أرتيتا تعلم من كل انهيار.

وفي الموسم الحالي ظهر آرسنال أكثر نضجًا وصلابة وأكثر قدرة على التعامل مع الضغوط حتى نجح أخيرًا في تجاوز الحاجز النفسي الذي حرمه من اللقب لسنوات.

أرتيتا يكتب اسمه بجوار العمالقة

التتويج الحالي وضع أرتيتا رسميًا بين كبار مدربي آرسنال عبر التاريخ فالمدرب الإسباني أصبح ثامن مدرب يقود النادي للفوز بالدوري الإنجليزي لينضم إلى أسماء أسطورية مثل آرسين فينجر و هيربرت تشابمان و جورج جراهام و بيرتي مي

لكن ما يجعل قصة أرتيتا مختلفة هو أنه حقق هذا الإنجاز في أول تجربة تدريبية كاملة له وهو أمر نادر للغاية في كرة القدم الحديثة.

كما أصبح أول قائد سابق لآرسنال يقود الفريق للفوز بالدوري كمدرب ليضيف بعدًا عاطفيًا وتاريخيًا استثنائيًا لإنجازه.

أصغر من فعلها في تاريخ النادي

بعمر 44 عامًا فقط دخل أرتيتا قائمة المدربين الأصغر سنًا الذين فازوا بالبريميرليج بل أصبح أصغر مدرب يقود آرسنال للقب الدوري في تاريخه متفوقًا حتى على الأسطورة جورج غراهام.

ولم يسبقه في الفوز بالبريميرليج بعمر أصغر سوى جوزيه مورينيو ما يعكس حجم الإنجاز الذي حققه المدرب الإسباني في وقت قياسي نسبيًا.

من تلميذ جوارديولا إلى منافسه

لفترة طويلة كان يُنظر إلى أرتيتا باعتباره مجرد “نسخة مصغرة” من معلمه بيب جوارديولا لكن هذا الموسم شهد التحول الأكبر في مسيرته بعدما نجح أخيرًا في إسقاط مانشستر سيتي وانتزاع اللقب من بين يدي أكثر مدرب هيمن على الكرة الإنجليزية خلال العقد الأخير.

ولم يعد أرتيتا مجرد تلميذ نجيب داخل مدرسة غوارديولا بل أصبح منافسًا حقيقيًا يمتلك مشروعه الخاص وشخصيته التكتيكية المستقلة.

دوري الأبطال.. المجد الذي لم يتحقق بعد

ورغم ضخامة إنجاز الدوري فإن الحلم الأكبر لا يزال قائمًا أمام آرسنال فالفريق اللندني يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في محاولة لحصد أول لقب قاري في تاريخ النادي.

وسيكون هذا النهائي فرصة تاريخية لأرتيتا كي يحقق إنجازًا غير مسبوق إذ لم ينجح أي مدرب في تاريخ آرسنال في الجمع بين إعادة لقب الدوري والتتويج بدوري الأبطال.

هل بدأت حقبة أرتيتا؟

الأرقام وحدها تكشف حجم ما فعله المدرب الإسباني:

أكثر من 60% نسبة انتصارات.

25 فوزًا في موسم التتويج.

إعادة النادي إلى قمة إنجلترا.

بناء أحد أقوى المشاريع الشابة في أوروبا.

لكن ما يتجاوز الأرقام هو الشعور الذي أعاده أرتيتا إلى جماهير آرسنال: الإيمان.

الإيمان بأن النادي عاد مجددًا ليكون جزءًا من نخبة أوروبا وأن سنوات المعاناة الطويلة لم تكن النهاية بل مجرد بداية لطريق جديد قد يحمل حقبة تاريخية كاملة باسم ميكيل أرتيتا.