الرقابة المالية: توسيع التعاون مع الجامعات والمعاهد لربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي

استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، وفدًا من طلاب جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لنشر التوعية والثقافة المالية بين الشباب وطلاب الجامعات، وتعزيز فهمهم للقطاع المالي غير المصرفي، وإدراكهم لدوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي.

وقال الدكتور إسلام عزام إن هيئة الرقابة المالية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التوعية والثقافة المالية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لبناء جيل أكثر قدرة على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.

تعاون مع الجامعات والمعاهد المختلفة

وأضاف أن الهيئة تعمل على توسيع نطاق التعاون مع الجامعات والمعاهد المختلفة لربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتعريف الشباب بفرص العمل والاستثمار والابتكار، خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية لارتفاع معدلات انخراط الفئات العمرية الشابة في الأدوات الاستثمارية المختلفة وعلى رأسها صناديق الاستثمار.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، أن الهيئة تحرص على تقديم تجربة معرفية متكاملة للطلاب تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتعمل على التوسّع في الفعاليات والزيارات الميدانية وورش العمل الموجهة للشباب في محافظات مختلفة.

ضم الوفد طلابًا من تخصصات التسويق وإدارة الأعمال والاقتصاد والتمويل، من الفرق الأولى والثانية والثالثة بإشراف الدكتورة أمل سليمان أستاذة الاقتصاد بالجامعة.

وتلقى الطلاب عددًا من المحاضرات التعريفية التي استعرضت هيكل القطاع المالي في مصر والفارق بين المصرفي وغير المصرفي، والدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب الدستور، واختصاصاتها الرقابية والإشرافية على الأنشطة والأسواق وفي مقدمتها التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل غير المصرفي بمختلف صوره.

وشهدت الزيارة تفاعلًا ملحوظًا من جانب الطلاب، الذين أبدوا اهتمامًا خاصًا بالتعرف على مختبر الهيئة التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية المالية (FRA Sandbox)، والمهام المنوطة به في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة لاختبار الحلول المالية الرقمية الحديثة، بما يسهم في تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي في هذا المجال.