قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
مجلس الوزراء: تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن باقي العقوبة لبعض المسجون بمناسبة ثورة 30 يونيو
الوزراء يُوافق على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يونيو
مفتي الجمهورية: الشباب يمثلون ركيزة الأوطان.. والاستثمار الحقيقي يكمن في بناء وعيهم
قوات الاحتلال تغلق جميع مداخل ومخارج مدينة رام الله
بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026
إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي للمطالبة بتفسيرات رسمية لما حدث لأسطول الصمود
انخفاض سعر الذهب عيار 21 الآن.. وصل كام؟
ميلوني: رفع العلاقات الإيطالية الهندية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الخاصة
هالاند يطلق صافرة الغضب في سيتي.. وسقوط الدوري يشعل القلق حول مستقبل جوارديولا .. اعرف الحكاية
نائب رئيس الوزراء: الحكومة تقدم كافة التسهيلات لتوسع الاستثمارات الأجنبية في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية: توسيع التعاون مع الجامعات والمعاهد لربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي

جانب من زيارة الطلاب لهيئة الرقابة المالية
جانب من زيارة الطلاب لهيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، وفدًا من طلاب جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لنشر التوعية والثقافة المالية بين الشباب وطلاب الجامعات، وتعزيز فهمهم للقطاع المالي غير المصرفي، وإدراكهم لدوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي.

وقال الدكتور إسلام عزام إن هيئة الرقابة المالية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التوعية والثقافة المالية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لبناء جيل أكثر قدرة على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.

تعاون مع الجامعات والمعاهد المختلفة

وأضاف أن الهيئة تعمل على توسيع نطاق التعاون مع الجامعات والمعاهد المختلفة لربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتعريف الشباب بفرص العمل والاستثمار والابتكار، خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية لارتفاع معدلات انخراط الفئات العمرية الشابة في الأدوات الاستثمارية المختلفة وعلى رأسها صناديق الاستثمار.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، أن الهيئة تحرص على تقديم تجربة معرفية متكاملة للطلاب تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتعمل على التوسّع في الفعاليات والزيارات الميدانية وورش العمل الموجهة للشباب في محافظات مختلفة.

ضم الوفد طلابًا من تخصصات التسويق وإدارة الأعمال والاقتصاد والتمويل، من الفرق الأولى والثانية والثالثة بإشراف الدكتورة أمل سليمان أستاذة الاقتصاد بالجامعة.

وتلقى الطلاب عددًا من المحاضرات التعريفية التي استعرضت هيكل القطاع المالي في مصر والفارق بين المصرفي وغير المصرفي، والدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب الدستور، واختصاصاتها الرقابية والإشرافية على الأنشطة والأسواق وفي مقدمتها التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل غير المصرفي بمختلف صوره.

وشهدت الزيارة تفاعلًا ملحوظًا من جانب الطلاب، الذين أبدوا اهتمامًا خاصًا بالتعرف على مختبر الهيئة التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية المالية (FRA Sandbox)، والمهام المنوطة به في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة لاختبار الحلول المالية الرقمية الحديثة، بما يسهم في تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي في هذا المجال.

هيئة الرقابة المالية الأدوات الاستثمارية الفئات العمرية صناديق الاستثمار سوق رأس المال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

الأهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي سيتوّج بالدوري المصري

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

الطماطم

انفراجة قريبة في أسعار الطماطم.. متى يبدأ الانخفاض الحقيقي؟

ثروت سويلم

ثروت سويلم يفجر مفاجأة: درع الدوري لن يذهب إلى برج العرب

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

ترشيحاتنا

مشروبات تخلصك من الحموضة في العيد

مشروبات تقلل الحموضة بعد تناول اللحوم.. راحة للمعدة بعد عزومات العيد

حلويات

عزومة العيد بالحلة الواحدة.. طريقة عمل تشويحة لحمة الخروف

فيروس إيبولا

بعد ظهور مخاوف عالمية.. 5 معلومات صادمة عن فيروس إيبولا القاتل

بالصور

بسمة عطا تنتهي من اللمسات الأخيرة لألبومها الجديد وتستعد لطرحه بعد العيد

بسمة عطا
بسمة عطا
بسمة عطا

أكبر متحف سيارات كلاسيكية يغلق أبوابه للأبد ويبيع السيارات النادرة

السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة ملفتة و جريئة
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة ملفتة و جريئة
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة ملفتة و جريئة

استخرج مسمار معدني بطول 10سم من طفلة عمرها عامين دون جراحة بالزقازيق

الفريق الطبي
الفريق الطبي
الفريق الطبي

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد