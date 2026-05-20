45 غرزة في يد مسلم.. شقيقته تتهم زوجته بالاعتداء عليه والأخيرة ترد بالرقص

أثارت آية زكريا، شقيقة مطرب المهرجانات مسلم، الجدل بعد حديثها عن تعرضه لإصابة قوية على يد زوجته يارا تامر، مؤكدة أنه خضع لـ45 غرزة في يده عقب الواقعة.

وخلال بث مباشر عبر حسابها على “تيك توك”، قالت آية إن يارا تسببت في إصابة مسلم بعدما حطمت زجاجة وأصابته بها، مضيفة أنها لا تعلم الدافع وراء ما حدث، وطالبتها بإظهار إصابته في مقطع فيديو إذا كانت تنفي الواقعة.

رد يارا تامر

في المقابل، ظهرت يارا تامر في فيديو من داخل منزلها، ردّت فيه بشكل غير مباشر على ما يتم تداوله، حيث ظهرت وهي ترقص على أغنية “ست البنات” للمطربة هيفاء وهبي، وأرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: “ميشغلناش مين يتكلم، دي حاجات منبصلهاش”.

مسلم يتصدر التريند

وخلال الأسابيع الأخيرة، تصدر اسم مسلم مؤشرات البحث، بعد الأزمة التي أثارتها طليقته الأولى ضحى، والتي اتهمته بعدم الإنفاق على ابنهما “مالك”، مطالبة نقابة المهن الموسيقية بالتدخل لحل الخلاف والحفاظ على حقوقها.

ورد مسلم حينها عبر حسابه على “إنستجرام”، بنشر مستند قال إنه يثبت تحمله نفقات نجله، موضحًا أنه ينفق ما يقارب 180 ألف جنيه كل خمسة أشهر، وعلق قائلًا إن لديه مستندات أخرى وشهودًا تثبت صحة كلامه، مؤكدًا أنه لن يتحدث مجددًا عن الأزمة