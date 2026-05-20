الوطنية للإعلام تعقد اجتماعا للوقوف على تجهيزات مسرح ماسبيرو.. وحفل كبير الشهر القادم

اجتمع الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مع عدد من قيادات ماسبيرو أمس الثلاثاء وذلك لاستكمال تجهيز مسرح ماسبيرو .

ناقش الاجتماع استكمال خطوات التجهيز والإعداد الفني للمسرح ، ورفع كفاءة الأماكن والغرف الملحقة به ، وتحديد آليات التعامل مع الإنتاج المسرحي سواء من خلال فرق الدولة أو المشروعات المقدمة لمسرح ماسبيرو أو الشراكات، وكذلك تطوير كافيتريا السابع التي ستعمل في خدمة المسرح أثناء العروض.

حضر اللقاء محمد الجوهري رئيس التليفزيون، وأميرة سالم رئيسة قطاع القنوات المتخصصة، وطه محمود رئيس القطاع الاقتصادي، والمهندس أشرف حامد رئيس قطاع الهندسة ، وسيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما ، وسامي العزالي عضو مجلس الهيئة ، وحسين الرزاز مستشار الهيئة الوطنية للإعلام ، والكاتب والإعلامي أحمد الدريني المسؤول عن وثائقيات ماسبيرو وتطوير المحتوي بالتليفزيون المصري ، والإعلامي أحمد نجيب مقدم البرامج بالقناة الأولي .

جدير بالذكر أن مسرح ماسبيرو يستعد لاستضافة حفل فني كبير الشهر القادم.