فرنسا تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية الانتهاكات التي تمت بحق ركاب أسطول غزة

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، السفير الإسرائيلي على خلفية الانتهاكات التي تمت بحق ركاب أسطول غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، صعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير من لهجته تجاه نشطاء «أسطول الصمود» المتجه إلى قطاع غزة، رداً على الانتقادات التي وجهها إليه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بسبب فيديو أثار موجة غضب واسعة وأظهر إذلال واحتجاز نشطاء بعد اعتراض الأسطول.

وقال بن جفير في تصريحات حادة إن «هناك من في الحكومة لا يزال لا يفهم كيفية التعامل مع مؤيدي الإرهاب»، مضيفاً أن «إسرائيل لم تعد كيس ملاكمة»، وأن كل من يأتي إلى إسرائيل «لدعم حماس أو التضامن معها سيُواجه بالقوة».

