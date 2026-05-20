إيمان كريم تستقبل الفارس محمود سامح وتؤكد دعم الأبطال الرياضيين

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الفارس محمود سامح، أحد أبناء نادي الحرس الجمهوري، والذي يُعد نموذجاً مشرفاً للإرادة والتحدي، بعدما تمكن من تحقيق العديد من البطولات المحلية والإفريقية في رياضة الفروسية رغم معاناته من بتر في الساق.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجال الرياضي، باعتباره أحد أهم أدوات الدمج المجتمعي وتعزيز الثقة بالنفس، فضلاً عن إبراز قدرات ومواهب الأبطال من ذوي الإعاقة.

إبراز قدرات ومواهب ذوي الإعاقة

وأشارت إلى أن ما حققه الفارس محمود سامح يعكس اهتمام الدولة المصرية بتوفير بيئة داعمة ومحفزة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يمكنهم من تحقيق الإنجازات والتميز على المستويين المحلي والدولي، مؤكدة أن النجاحات التي يحققها الأبطال الرياضيون من ذوي الإعاقة تمثل مصدر فخر ورسالة إلهام للأجيال الجديدة.

كما أعربت المشرف العام على المجلس عن تقديرها الكبير لوالدة البطل محمود سامح، مشيدة بالدور الذي لعبته في دعمه ومساندته منذ الصغر، وحرصها على توفير بيئة مناسبة له للاستمرار في التدريب الرياضي بالتوازي مع اهتمامه بالتعليم، بما ساهم في تكوين شخصية ناجحة وقادرة على تحقيق الإنجازات.