في انتظار هدية بورنموث.. ماذا يحتاج أرسنال للفوز بالدوري الانجليزي؟

اقترب نادي آرسنال من استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على ضيفه بيرنلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ37 من المسابقة.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق النجم الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 37، ليمنح “الجانرز” ثلاث نقاط غالية أبقت الفريق في صدارة جدول الترتيب، وقرّبت جماهيره من حلم طال انتظاره لأكثر من عقدين.

ماذا يحتاج أرسنال للفوز بالدوري؟

بات آرسنال يمتلك 82 نقطة في الصدارة، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن غريمه مانشستر سيتي، الذي لا يزال يملك مباراة مهمة أمام بورنموث مساء اليوم الثلاثاء.

وتترقب جماهير آرسنال مواجهة مانشستر سيتي وبورنموث بشغف كبير، إذ قد تمنح نتيجة اللقاء اللقب رسميًا للفريق اللندني قبل الوصول إلى الجولة الأخيرة من الموسم.

وفي حال تعثر مانشستر سيتي بالتعادل أو الخسارة أمام بورنموث، فإن آرسنال سيتوج رسميًا بطلاً للدوري الإنجليزي دون الحاجة لانتظار الجولة الختامية.

أما إذا نجح فريق المدرب بيب جوارديولا في الفوز، فسيتم تأجيل حسم اللقب حتى الجولة الأخيرة، التي تشهد مواجهة آرسنال أمام كريستال بالاس، بينما يستضيف مانشستر سيتي فريق أستون فيلا في توقيت متزامن.

وفي هذه الحالة، سيحتاج آرسنال إلى تحقيق الفوز على كريستال بالاس لضمان التتويج رسميًا بغض النظر عن نتيجة مانشستر سيتي، بينما قد يكون التعادل كافيًا أيضًا إذا فشل السيتي في تحقيق الانتصار على أستون فيلا.

ويعيش جمهور آرسنال حالة من التفاؤل الكبير هذا الموسم، خاصة مع الأداء القوي والثابت الذي قدمه الفريق طوال مشوار الدوري، في ظل تألق عدد من نجومه وقدرة المدرب على الحفاظ على التوازن الفني والنتائج الإيجابية حتى الأمتار الأخيرة من البطولة.

ويأمل عشاق النادي اللندني أن تنتهي سنوات الانتظار الطويلة هذا الأسبوع، ليعود الفريق أخيرًا إلى منصة التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام أكثر من 20 عامًا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

تقام مباراة بورنموث ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو الحالي.

وتنطلق مباراة القمة المرتقبة بين بورنموث ومانشستر سيتي في تمام الساعة 9.30 مساء بتوقيت القاهرة.

وتتملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تذاع المباراة المرتقبة بين بورنموث ضد مانشستر سيتي عبر قناة بي إن سبورت 1 HD.