قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إلى إعادة فتح مضيق هرمز
واشنطن تصعّد ضغوطها على طهران .. الخزانة الأمريكية تتعهد بملاحقة شبكات بيع النفط الإيراني بلا هوادة
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4
وكيل النواب يرفض اتهامات تلوث النيل : الكلام المرسل يضر الاقتصاد
الدفاع الإماراتية : تعاملنا بنجاح مع 6 مسيرّات معادية الساعات الـ48 الماضية
فوق الـ 53.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
دعاء الصائم ثاني أيام ذي الحجة 2026.. ردّد الأدعية المستحبة للصائم
أسعار الذهب في مصر .. عيار 21 مفاجأة
وصول دفعة جديدة من الجرحي والمرضى الفلسطينيين إلى ميناء رفح البري
أسوان تسجل 48 درجة في الظل.. وهذا موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة
السفير السوداني للإمام الأكبر: نُقدر اهتمامكم بأبنائكم السودانيين الدارسين بالأزهر
منزعج من زوجين بيبوسوا بعض | منشور صادم لـ آية سماحة بسبب تصريح عبدالله رشدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

في انتظار هدية بورنموث.. ماذا يحتاج أرسنال للفوز بالدوري الانجليزي؟

ارسنال
ارسنال
أحمد أيمن

اقترب نادي آرسنال من استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على ضيفه بيرنلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ37 من المسابقة.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق النجم الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 37، ليمنح “الجانرز” ثلاث نقاط غالية أبقت الفريق في صدارة جدول الترتيب، وقرّبت جماهيره من حلم طال انتظاره لأكثر من عقدين.

ماذا يحتاج أرسنال للفوز بالدوري؟

بات آرسنال يمتلك 82 نقطة في الصدارة، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن غريمه مانشستر سيتي، الذي لا يزال يملك مباراة مهمة أمام بورنموث مساء اليوم الثلاثاء.

وتترقب جماهير آرسنال مواجهة مانشستر سيتي وبورنموث بشغف كبير، إذ قد تمنح نتيجة اللقاء اللقب رسميًا للفريق اللندني قبل الوصول إلى الجولة الأخيرة من الموسم. 

وفي حال تعثر مانشستر سيتي بالتعادل أو الخسارة أمام بورنموث، فإن آرسنال سيتوج رسميًا بطلاً للدوري الإنجليزي دون الحاجة لانتظار الجولة الختامية.

أما إذا نجح فريق المدرب بيب جوارديولا في الفوز، فسيتم تأجيل حسم اللقب حتى الجولة الأخيرة، التي تشهد مواجهة آرسنال أمام كريستال بالاس، بينما يستضيف مانشستر سيتي فريق أستون فيلا في توقيت متزامن.

وفي هذه الحالة، سيحتاج آرسنال إلى تحقيق الفوز على كريستال بالاس لضمان التتويج رسميًا بغض النظر عن نتيجة مانشستر سيتي، بينما قد يكون التعادل كافيًا أيضًا إذا فشل السيتي في تحقيق الانتصار على أستون فيلا.

ويعيش جمهور آرسنال حالة من التفاؤل الكبير هذا الموسم، خاصة مع الأداء القوي والثابت الذي قدمه الفريق طوال مشوار الدوري، في ظل تألق عدد من نجومه وقدرة المدرب على الحفاظ على التوازن الفني والنتائج الإيجابية حتى الأمتار الأخيرة من البطولة.

ويأمل عشاق النادي اللندني أن تنتهي سنوات الانتظار الطويلة هذا الأسبوع، ليعود الفريق أخيرًا إلى منصة التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام أكثر من 20 عامًا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

تقام مباراة بورنموث ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو الحالي.

وتنطلق مباراة القمة المرتقبة بين بورنموث ومانشستر سيتي في تمام الساعة 9.30 مساء بتوقيت القاهرة.

وتتملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تذاع المباراة المرتقبة بين بورنموث ضد مانشستر سيتي عبر قناة بي إن سبورت 1 HD. 

أرسنال الدوري الانجليزي مباراة أرسنال وبيرنلي موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث ترتيب الدوري الانجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

الثانوية العامة

القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

إجازة عيد الاضحى 2026

بعد قرار الحكومة.. فئات محرومة من إجازة عيد الأضحى

أسعار العملات اليوم

سعر الدينار والدولار.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

بالصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

لعزومات العيد..طريقة عمل ريش ضاني بالخضروات

طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات

قبل الإجازة بأيام.. كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد