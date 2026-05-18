قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجواء ساخنة لمدة أسبوع.. متى تنتهي الموجة الحارة؟
وزيرة الإسكان: اهتمام رئاسي كبير بملف التنمية العمرانية والمدن الذكية
غدروا بيه.. كانوا بياكلوا فى بيته على طبلية واحدة واستدرجوه للمقابر وقتلوه.. ما الذي حدث بالغربية؟
القاهرة تستضيف قرعة أمم أفريقيا 2027.. ترقب كبير لمصير العمالقة وصدامات منتظرة .. اعرف تصنيفات المنتخبات بالكامل
مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون في ملف المياه والمناخ استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة 2026
الدلتا الجديدة.. الصحراء تتحول إلى أكبر مشروع وتنموي وسلة غذاء.. تفاصيل
الحكومة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص
الاتحاد المصري يستضيف مراسم قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027
بعد وصولها لـ38 درجة.. الأرصاد عن تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة
بإشراف مصري فرنسي.. هاني سلامة يشارك في احتفالية مئوية يوسف شاهين بمهرجان كان السينمائي اليوم
تأجيل محاكمة قاتل زوجته عروس المنوفية إلى جلسة الغد للنطق بالحكم
مرتبات تصل 25 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بميناء دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماذا يحتاج أرسنال لحسم لقب الدوري الإنجليزي؟

أرسنال
أرسنال
إسراء أشرف

يخوض أرسنال اختبارًا مصيريًا مساء اليوم الإثنين عندما يستضيف بيرنلي على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة قد تضع الفريق اللندني على أعتاب التتويج باللقب الغائب منذ أكثر من 20 عامًا.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بعدما واصل نتائجه الإيجابية بالفوز في الجولة الماضية على وست هام يونايتد بهدف دون رد، ليحافظ على تقدمه في سباق الصدارة أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

كيف يحسم أرسنال لقب الدوري؟

باتت حسابات التتويج واضحة قبل الجولتين الأخيرتين من الموسم، إذ يتبقى أمام أرسنال مباراتان فقط أمام بيرنلي وكريستال بالاس، ما يمنحه فرصة الوصول إلى 85 نقطة كحد أقصى.

أما مانشستر سيتي، فلا تزال أمامه ثلاث مباريات مؤجلة أمام كريستال بالاس وبورنموث وأستون فيلا، ويمكنه الوصول إلى 83 نقطة إذا فاز بجميع مواجهاته المتبقية.

وبالتالي، يحتاج أرسنال إلى حصد 5 نقاط فقط من أصل 6 ممكنة لحسم لقب الدوري الإنجليزي رسميًا دون انتظار نتائج مانشستر سيتي، بينما قد تقل تلك النقاط حال تعثر الفريق السماوي في أي مباراة مقبلة.

ويدخل فريق المدرب ميكيل أرتيتا المباراة بثقة كبيرة، بعدما استعاد توازنه في توقيت حاسم وحقق ثلاثة انتصارات متتالية أعادت الحماس إلى جماهير النادي، التي تحلم بإنهاء سنوات الانتظار الطويلة والعودة إلى منصة التتويج المحلية.

ومن المنتظر أن يعتمد أرسنال على عناصره الهجومية البارزة، في مقدمتها بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد، لحسم المواجهة مبكرًا أمام بيرنلي، الذي يقاتل بدوره للهروب من مناطق الهبوط والتمسك بآمال البقاء في الدوري الممتاز.

ولا تتوقف أحلام أرسنال هذا الموسم عند المنافسة المحلية فقط، إذ يستعد الفريق أيضًا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان يوم 30 مايو الجاري، في موسم استثنائي قد ينتهي بثنائية تاريخية للفريق اللندني.

أرسنال آرسنال ماذا يحتاج أرسنال لللفوز بالدوري الإنجليزي كيف يحسم أرسنال لقب الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

إبراهيم سعيد

تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان

حريق

مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور

الزمالك

حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

خطط عسكرية جاهزة.. هل تقترب المواجهة بين واشنطن وطهران من لحظة الانفجار؟

مجلس النواب

هشام بدوي: العلاقة الراسخة بين مصر وليبيا قائمة طوال تاريخها على أسس ثابتة

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: ترامب لم يحصل على وعود بضغط صيني على إيران

بالصور

سبب خفي .. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الضغط المنخفض

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

للعزومات.. طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص

طريقة أرز بالكبد و القوانص
طريقة أرز بالكبد و القوانص
طريقة أرز بالكبد و القوانص

ضمن احتفالية «عرائس مصر – فرحة مصر».. تضامن الشرقية تجهز 6 عرائس

عرائس
عرائس
عرائس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد