ماذا يحتاج أرسنال لحسم لقب الدوري الإنجليزي؟

يخوض أرسنال اختبارًا مصيريًا مساء اليوم الإثنين عندما يستضيف بيرنلي على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة قد تضع الفريق اللندني على أعتاب التتويج باللقب الغائب منذ أكثر من 20 عامًا.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بعدما واصل نتائجه الإيجابية بالفوز في الجولة الماضية على وست هام يونايتد بهدف دون رد، ليحافظ على تقدمه في سباق الصدارة أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

كيف يحسم أرسنال لقب الدوري؟

باتت حسابات التتويج واضحة قبل الجولتين الأخيرتين من الموسم، إذ يتبقى أمام أرسنال مباراتان فقط أمام بيرنلي وكريستال بالاس، ما يمنحه فرصة الوصول إلى 85 نقطة كحد أقصى.

أما مانشستر سيتي، فلا تزال أمامه ثلاث مباريات مؤجلة أمام كريستال بالاس وبورنموث وأستون فيلا، ويمكنه الوصول إلى 83 نقطة إذا فاز بجميع مواجهاته المتبقية.

وبالتالي، يحتاج أرسنال إلى حصد 5 نقاط فقط من أصل 6 ممكنة لحسم لقب الدوري الإنجليزي رسميًا دون انتظار نتائج مانشستر سيتي، بينما قد تقل تلك النقاط حال تعثر الفريق السماوي في أي مباراة مقبلة.

ويدخل فريق المدرب ميكيل أرتيتا المباراة بثقة كبيرة، بعدما استعاد توازنه في توقيت حاسم وحقق ثلاثة انتصارات متتالية أعادت الحماس إلى جماهير النادي، التي تحلم بإنهاء سنوات الانتظار الطويلة والعودة إلى منصة التتويج المحلية.

ومن المنتظر أن يعتمد أرسنال على عناصره الهجومية البارزة، في مقدمتها بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد، لحسم المواجهة مبكرًا أمام بيرنلي، الذي يقاتل بدوره للهروب من مناطق الهبوط والتمسك بآمال البقاء في الدوري الممتاز.

ولا تتوقف أحلام أرسنال هذا الموسم عند المنافسة المحلية فقط، إذ يستعد الفريق أيضًا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان يوم 30 مايو الجاري، في موسم استثنائي قد ينتهي بثنائية تاريخية للفريق اللندني.