الاتفاق تم.. تفاصيل عقد مورينيو مع ريال مدريد وموعد الإعلان الرسمي

اقترب جوزيه مورينيو من العودة إلى قيادة ريال مدريد، بعدما كشفت تقارير صحفية عن توصل الطرفين لاتفاق شبه نهائي بشأن توليه تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأكد الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو أن المفاوضات بين إدارة ريال مدريد والمدرب البرتغالي شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، موضحًا أن الاتفاق تم بشكل شفهي على كافة تفاصيل التعاقد، في انتظار إنهاء الإجراءات الرسمية وتوقيع العقود.

وحسب رومانو، فإن الخطة الحالية تتضمن توقيع مورينيو على عقد يمتد لمدة موسمين، ليبدأ مرحلة جديدة مع النادي الملكي الذي سبق أن تولى تدريبه في فترة سابقة وحقق معه عدة ألقاب.

وأشار التقرير إلى أن مورينيو سيغادر إلى العاصمة الإسبانية مدريد عقب انتهاء ارتباطاته الحالية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن عودته إلى «سانتياجو برنابيو».

كان اسم المدرب البرتغالي قد ارتبط مؤخرًا بخلافة ألفارو أربيلوا، وسط رغبة من إدارة ريال مدريد في الاستعانة بخبرة مورينيو لإعادة الفريق إلى المنافسة بقوة على البطولات خلال المرحلة المقبلة.