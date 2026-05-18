الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
منشور غامض لـ توفيق عبد الحميد يثير قلق الجمهور.. ويسري الفخراني يطالب بدعمه: من حقه نطمئن عليه

توفيق عبد الحميد
توفيق عبد الحميد
علا محمد

أثار الفنان توفيق عبد الحميد حالة من القلق بين جمهوره بعد مشاركته منشور غامض عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قال فيه: "عذرًا.. فقدت الشغف بكل شيء".

ودفع المنشور عددًا كبيرًا من محبيه وزملائه في الوسط الفني للتفاعل سريعًا ومحاولة الاطمئنان عليه.

من جانبه، أعاد الكاتب يسري الفخراني مشاركة المنشور، معلقًا: "الأستاذ توفيق عبد الحميد نشر هذا البوست منذ ساعة ،أعتقد أن من حق هذا الفنان الذي أسعدنا بفنه لسنوات أن نطمئن جميعًا عليه".

وأضاف الفخراني أن آخر تواصل بينهما كان منذ ثلاث سنوات، بعد عودة عبد الحميد للتمثيل، داعيًا الجمهور للتفاعل على صفحته وتقديم الدعم المعنوي له.

وتفاعل ايضاً المخرج حسني صالح علي المنشور وعرض عليه عمل ،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق قائلاً: أخي وصديقي وعشرة السنين، أنت أمل لكل ناجح، وأنت نجم كبير ومالكش زي، أنا من بداياتي وكل عمل بعرضه عليك أول واحد، ساعات طاوعتني وجبرت بخاطري، ومرات كتيرة كان عندك أسباب مقنعة في حينها، ومازلت أتمنى وجودك في أي لحظة، بس أنت توافق يا غالي يا محترم.. بحبك وبعشقك.

ولاقت كلمات عبد الحميد تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذي عبر عن محبته وتقديره وتمنى له تجاوز أي أزمة يمر بها.

يُذكر أن آخر أعماله كان مسلسل "يوتيرن" الذي عُرض في رمضان 2022، ويُعد عبد الحميد أحد أبرز الأسماء التي تركت بصمة واضحة في الدراما المصرية ،وشارك في بطولته ريهام حجاج، عبير صبري، وكريم قاسم، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.





