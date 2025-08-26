توفيق عبد الحميد: ما رحتش شقتي من 15 سنة واتفاجئت بفاتورة المياه بـ20 ألف جنيه

أكد الفنان توفيق عبد الحميد، أن مشكلة عداد المياه الخاص به في شقته بالإسكندرية انتهت بعد منشور على فيسبوك، من قبل شركة المياه بالإسكندرية.

مبرحش الشقة من 15 سنة

وقال "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات"، المذاع على قناة "النهار": "مبرحش الشقة من 15 سنة، وجالي وصل ميه بـ20 ألف جنيه".

وأوضح أنه بسبب حالته الصحية لم يكن يستطيع متابعة الأمر، إلا أنه كتب منشورًا على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم حل المشكلة.

وأشار إلى أنه سيظهر قريبًا على المسرح القومي بعرض بعنوان أغنية "البجع"، بعد تحسن حالته الصحية وخضوعه للعلاج الطبيعي.